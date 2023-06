Adozioni, ciclo di incontri

Il centro per la famiglia di Civitanova organizza un ciclo di quattro incontri di sensibilizzazione sui temi dell’affido e dell’adozione. “Incontriamo l’affido e l’adozione” è il nome dell’iniziativa, che inizierà a giugno e terminerà ad ottobre e che si concentrerà sulla conoscenza dell’affido e dell’adozione con la guida e la partecipazione di pedagogiste e psicologhe operanti in quest’ambito e con l’associazione “Famiglie per l’accoglienza”.

L’assessora Barbara Capponi sottolinea l’importanza di affrontare questo tema: «L’attenzione alle sfaccettate esigenze di tutte le famiglie è costante e da anni ci rivolgiamo anche alle famiglie adottive e affidatarie, convinti che l’affido e l’adozione siano percorsi da incentivare e sostenere sia come istituzioni che come comunità. Ringrazio i nostri partner organizzatori e le famiglie per l’accoglienza, con cui l’assessorato da tempo progetta questa sinergia, per la testimonianza e il valore aggiunto che porteranno in questo percorso». Primo appuntamento domani alle 18 nella sede dell’Asp “Paolo Ricci”.

Tra i temi trattati: aspetti legislativi: Legge 184 e sue modifiche; le diverse forme di affido: appoggio familiare, affido diurno, affido residenziale; informazioni pratiche (accesso, sussidi, ecc.); iter del percorso: (come diventare famiglia affidataria che propone l’affido; principali caratteristiche dell’affido (compiti della famiglia affidataria, ruolo del servizi sociali e come si interfacciano tra loro durata dell’affido (capire quando termina); Quando l’affido diventa adozione testimonianza affido). Link per iscriversi: https://forms.gle/A2Wk7YGXbmbUzJyx9