Torna l’appuntamento con le offerte di lavoro dalla provincia.

***

L’Agenzia Generali, Galleria del Commercio Macerata, ha l’esigenza di inserire all’interno del team vendite un Consulente Junior, che dopo un percorso di formazione iniziale, riesca a perseguire gli obiettivi commerciali condivisi con la compagnia.

La risorsa selezionata si specializzerà nella consulenza assicurativa e sarà responsabile di sviluppare nuovi clienti, fidelizzarli e gestirli, proponendo le migliori soluzioni di gestione dei rischi e del risparmio del gruppo Generali.

Costituiscono requisiti essenziali: diploma/laurea; disponibilità di auto per trasferte. Il candidato ideale possiede le seguenti soft skill: alta motivazione, capacità di contrattazione ed orientamento agli obiettivi, forte determinazione, capacità di problem solving, curiosità, grinta e dinamismo.

Trattamento economico: fisso mensile (fino a 1000 euro + provvigioni al raggiungimento degli obiettivi); corso formazione Ivass e iscrizione all’albo intermediari assicurativi; formazione continua su soft e hard skill. Sede di Lavoro: Macerata (sede), San Severino.

Contatti per la selezione: inviare cv all’indirizzo [email protected] Riferimento Michela tel. 347 5172011

***



Openjobmetis S.p.A. ricerca e seleziona diverse figure nell’ambito della produzione, per un’importante azienda con sede a Recanati. I profili richiesti sono: magazzinieri, carrellisti, addetti alle macchine, addetti allo stampaggio e addetti all’imballaggio. Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione con possibili proroghe. Orario di lavoro su turni. Per informazioni e candidature scrivere a [email protected]

***

Confindustria Macerata ricerca per azienda che opera nella consulenza, progettazione, realizzazione e installazione di involucri architettonici un/a addetto/a alla guardiania e controllo accessi (cod. annuncio Conf 406) presso nuovo cantiere di Civitanova. La risorsa, all’interno di un ufficio guardiania (climatizzato), posto all’ingresso del cantiere, si occuperà principalmente di controllo ingressi di operai e ospiti opportunamente e previamente registrati. La risorsa avrà in dotazione un pc ed è richiesta la conoscenza base di Office. Si richiede flessibilità nell’ orario, disponibilità a lavoro su turni e precedente esperienza in contesti lavorativi. Sede di lavoro: Civitanova

Inviare il CV, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente (Reg. UE 2016/679, specificando il codice dell’ annuncio, al link : https://www.confindustriamacerata.it/servizi-associativi/megamenu-services/sportello-lavoro.html (Assindustria Servizi srl soggetto accreditato con decreto Regione Marche n. 235/SIM del 30/06/2016). Informativa art. 13 GDPR (bit.ly/36LHSAY)

***

Di seguito le offerte del Centro per l’impiego di Tolentino



Imprese edili cercano muratori, manovali, carpentieri. Sede di lavoro: alto maceratese. Rif.: 12696-12687

Azienda gomma/plastica cerca uno stampatore. Sede di lavoro: Pollenza. Rif.: 12695

Azienda lavorazione ferro cerca un fabbro saldatore con almeno minima esperienza. Sede di lavoro: Gualdo. Rif.: 12693

Parrucchieria cerca una parrucchiera esperta e/o in età di apprendistato part time. Sede di lavoro: Sant’Angelo in Pontano. Rif.: 12692

Azienda settore commercio cerca un magazziniere con età max 35 anni. Sede di lavoro: Pollenza. Rif.: 12691

Azienda settore commercio cera una commessa (Rif.: 12690) e un/a ragioniere/a esperto/a part time (Rif.: 12684). Sede di lavoro: Macerata.

Cooperativa cerca un addetto all’accoglienza turistica e alla vigilanza ambientale disponibile nei fine settimana e nei festivi. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12689

Forno cerca un’apprendista banconista. Sede di lavoro: San Severino Marche. Rif.: 12688

Azienda settore produzione cerca manutentori elettromeccanici di impianti junior e senior. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12683

Azienda settore cartario/cartotecnico cerca: un manutentore elettrico/elettronico con almeno un anno di esperienza nel ruolo ed età max 35 anni (Rif.: 12646); un’addetta al controllo qualità con età max 40 anni (Rif.: 12681); periti tecnici con età max 29 anni (Rif.: 12587). Sede di lavoro: Tolentino.

Supermercato cerca un/a banconista di gastronomia part time. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12680

Azienda settore impiantistica cerca un idraulico e/o apprendista. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12678

Gli interessati alle offerte di lavoro del Centro per l’Impiego di Tolentino possono inviare il proprio curriculum vitae tramite e-mail (inserendo: codice di riferimento, oggetto dell’offerta e autorizzazione al trattamento dei dati) al seguente indirizzo: [email protected]. Per approfondimenti: 0733.955425 – 0733.955409 (dal lunedì al venerdì: dalle 9 alle 13. Il martedì e il giovedì: dalle 15 alle 17).