L’Amministrazione recanatese guidata dal sindaco Antonio Bravi avvia la promozione dei primi interventi mirati e consapevoli per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile (Cer) per il centro storico.

«Un nuovo modello di produzione di energia, ma anche di relazioni, di partecipazione e condivisione fra i cittadini, a cui possono contribuire le imprese, che consentirà di passare dal consumo di energia derivante da fonti fossili a fonti energetiche alternative, principalmente di tipo solare. Una soluzione moderna per ridurre le emissioni di gas serra e il costo dell’energia stessa», si legge in una nota del Comune. «Un passo importante per il nostro Comune che si impegna da tempo nella salvaguardia ambientale – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi – l’obiettivo è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali all’intera città ed in particolare al centro storico, mediante la condivisione del risparmio e la distribuzione di energia anche in favore delle fasce di popolazione meno abbienti».

Il Comune di Recanati sarà un partner fondamentale nel progetto della costituzione di una Cer per il centro storico, in quanto sarà oltre che promotore, aggregatore, produttore e consumatore. «La Cer per il centro storico sarà un sistema tecnologico di impianti fotovoltaici per l’utilizzo più efficiente delle energie alternative mediante il quale l’Amministrazione comunale intende ridurre i costi delle bollette elettriche promuovendo l’autoconsumo e la transizione energetica ed ecologica – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Michele Moretti -. Un’evoluzione che apre la strada a modelli innovativi di gestione dell’energia e che punta alla centralità del cittadino consumatore/produttore, al quale viene garantito un accesso più equo e sostenibile al mercato dell’energia elettrica attraverso la produzione, la condivisione e lo scambio di energia a impatto zero».

«La Cer per il centro storico potrà, inoltre, diventare uno strumento di coesione sociale e di lotta alla povertà, attraverso il quale il Comune potrà fare fronte alle necessità di alcuni nuclei familiari meno abbienti, sostenendo così la lotta alla povertà energetica sempre più evidente» ha aggiunto l’assessora alle politiche sociali Paola Nicolini. Una prima presentazione del nuovo progetto energetico sarà effettuato dall’Amministrazione recanatese il giorno 22 giugno alle 18 nella sala consiliare del Comune sia in presenza che in diretta streaming sul web, dove interverranno in qualità di esperti del settore, Astea Energia, Sgr Group E Mac. Dopo l’incontro verrà promosso un invito alla cittadinanza e alle imprese del territorio per comunicare una manifestazione di interesse alla partecipazione della costituenda Cer.