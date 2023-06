Personalità del mondo della scienza, dello sport, della cultura. E non solo, anche il barista eroe che ha salvato un giovane accoltellato fuori dal suo locale. In occasione della Festa di San Vito, patrono di Recanati, sono state consegnate le Civiche benemerenze ai cittadini recanatesi. A consegnarle il sindaco Antonio Bravi, affiancato dal vice Mirco Scorcelli e dagli assessori Rita Soccio, Paola Nicolini, Francesco Fiordomo, Michele Moretti, dalla presidente del Consiglio Comunale Tania Paoltroni e dai consiglieri Sergio Bartoli, Stefano Miccini, Graziano Bravi, Andrea Marinelli, Benito Mariani e Pierluca Trucchia.

«Le Civiche benemerenze sono un modo per onorare e ringraziare i cittadini e le cittadine che hanno dimostrato un impegno straordinario nella promozione del bene comune – ha dichiarato il Sindaco Antonio Bravi – recantesi che con il loro impegno e la loro passione hanno reso la nostra comunità un luogo migliore in cui vivere, lavorare e crescere».

La cerimonia si è aperta con il conferimento degli encomi regionali da parte dell’Assessore Filippo Saltamartini al personale della Polizia locale per l’impegno profuso durante il periodo dell’emergenza Covid. Premiati i commissari Fabio Mariangeli e Silvia Cappelletti, il sotituto commissario Andrea Manuale, i sovrintendenti capo Rossana Camillo, Simona Frapiccini e Simonetta Bravi, l’assistente Paola Issini, gli agenti Debora Papparelli, Simona Babbini e Leonardo Moschini e la comandante Gabriella Luconi.

Sono seguite le consegne delle Civiche benemerenze a Paolo Marinelli per instancabile dedizione nel mondo dello sport; Mirco Cipolletta per il coraggio e la prontezza dimostrati nel salvataggio del 23enne marocchino accoltellato fuori dal suo bar a 2022 (ieri l’aggressore è stato condannato a 8 anni per tentato omicidio con l’aggravante dell’odio razziale, leggi l’articolo); Giorgio Calvaresi per la sua generosa e discreta dedizione, unita alla forte passione per la fotografia, dimostrate nel documentare i fatti e le persone della città; Daniela Elisei per una vita spesa in modo alacre ed appassionato nel nome del volontariato contribuendo ad incrementare visibilmente il mondo dell’Avis Recanatese; Mario Elisei per la grande passione per l’opera e il pensiero di Giacomo Leopardi e il raffinato talento per la scrittura; Gemma Onofri per la profonda sensibilità unita alla grande passione per il mondo della scuola e del volontariato; Massimiliano Savoretti per la determinazione e la competenza nel coniugare tradizione e innovazione nel campo dell’agricoltura e per l’ impegno e l’attenzione all’inclusione sociale; Nicola Pigini per i grandi meriti musicali ed artistici. Deejay, producer, speaker e voce inconfondibile dello Stadio Tubaldi; Eleonora Tubaldi per l’intensa attività riconosciuta e i suoi grandi meriti scientifici che hanno contribuito a diffondere il nome di Recanati in Italia e nel mondo; Franca Tubaldi per l’instancabile dedizione al mondo dello sport e per il ruolo svolto con competenza e professionalità di allenatrice; Nikla Cingolani per il grandissimo amore per il “suo” quartiere Castelnuovo, sempre dedita a dargli animo e vita e per la promozione di 2 innumerevoli iniziative socio culturali e ricreative; Pina Taddei per l’entusiasmo, la tenacia, l’impegno e la forte determinazione unita alla grande dedizione per l’attività svolta nell’Associazione Pro Loco di Recanati; Francesco Fabretti per la capacità di cogliere le connessioni tra le diverse espressioni artistiche in una prospettiva culturale fatta non solo di poesia, ma di arte e cultura; Attestati di benemerenza sono stati consegnati a: concerto musicale «B.Gigli» e alle cooperative sociali Terra e vita e La Ragnatela.

Le menzioni speciali sono andate ai cittadini Giuseppe Benedetti donatore Avis con 128 donazioni, Albino Moriconi con 150 donazioni, Francesco Argentati con 180 donazioni e Vincenzo Agnesi per la grande passione e il prezioso talento che lo hanno distinto nell’ambiente musicale. Le aziende benemerite sono state: Stilmoda, Società Conero di Domizio Mario e C, Tecnostampa e Ottaviani. Infine benemerenze anche ad alunni ed alunne meritevoli: Lucrezia Onofri, Matilde Palanca, Eleonora Grelloni, Riccardo Marconi, Amanda Mascarini, Nicholas Stortoni, Federico Ferri, Mattia Serafini e Ginevra Cingolani.