Inaugurato il nuovo sportello della sezione Anmil di Macerata nello studio legale Formica & Associati di Civitanova. L’associazione raccoglie circa un migliaio di associati tra invalidi del lavoro, lavoratori che hanno contratto malattie professionali, vedove e orfani di caduti sul lavoro.

Al taglio del nastro erano presenti: il presidente nazionale Anmil Zoello Forni, il direttore generale Anmil Sandro Giovannelli, il presidente dell’Anmil Macerata, Sergio Fattorillo, la vice presidente Anmil Macerata e testimonial formatrice della sicurezza sul lavoro, Stefania Benedetti, il presidente Anmil Marche, Marcello Luciani, la responsabile delle comunicazioni, Marinella De Maffutiis, il presidente nazionale patronato Anmil Claudio Ciampagna, il direttore scientifico della scuola della testimonianza Sergio Mustica, l’avvocato Formica, tutti i consiglieri e fiduciari territoriali associativi.

«Purtroppo il fenomeno degli infortuni sul lavoro non vede estraneo neanche il nostro territorio – spiega il presidente Anmil Macerata Sergio Fattorillo – infatti, nonostante siano diminuiti bisogna segnalare ancora 1.157 infortuni dall’inizio dell’anno al 30 aprile.

È fondamentale, dunque, che la nostra associazione possa offrire assistenza mirata e supporto professionale adeguati a quanti necessitano di avviare pratiche con l’Inail perché nessuno, dopo aver fatto le spese sulla propria pelle degli effetti della mancata sicurezza, possa sentirsi solo. L’attività che svolge la nostra associazione in favore di soci e cittadini, mira a farci essere innanzitutto un importante punto di riferimento per le famiglie che si ritrovano, improvvisamente, ad avere a che fare con un infortunio che ne sconvolge la vita e mette a dura prova la forza di reagire. Solidarietà e vicinanza sono i nostri punti di forza ma poi intervengono i nostri esperti e professionisti affinché il nostro supporto si traduca in azioni concrete».