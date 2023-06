Sono stati 4.358 i biglietti venduti per la lotteria di beneficenza, in favore della Croce Verde, abbinata alla “Corsa dei Quartieri de Citanò”, per un incasso totale di 10.895 euro.

«Una vera linfa per la Croce Verde» – fa sapere Maurizio Petrucci, presidente dell’associazione, che in una lettera ha voluto ringraziare il consigliere comunale Pierpaolo Turchi «per l’organizzazione della manifestazione, rappresentandone l’ottimo risultato conseguito con la lotteria ad essa abbinata» e tessere le lodi di una manifestazione «che spero si possa ripetere a salvaguardia della storia, degli usi e dei costumi della città, nonché di sostegno al mondo del volontariato». La corsa, riportata a Civitanova dopo 10 anni dall’amministrazione comunale, ha registrato un grande successo di pubblico con oltre 3mila presenze all’ippodromo Mori.

«L’ippodromo – si legge nella lettera della Croce Verde – con le sue corse rappresenta parte della storia e delle tradizioni di Civitanova. Un’attenzione particolare merita il museo del trotto che domenica 28 maggio, giorno della corsa, abbiamo potuto visitare. Rappresenta il valore culturale della nostra città che va preservato anche con queste iniziative». «Colgo l’occasione – dice il consigliere Pierpaolo Turchi – per ringraziare ancora una volta tutti coloro che hanno reso possibile questo successo che voglio condividere con tutta la città perché il merito di tutto ciò è di ogni singola persona che con entusiasmo ha lavorato e partecipato all’evento. Ringrazio il sindaco Fabrizio Ciarapica per aver accolto subito la mia proposta di riportare a Civitanova questa tradizione e per aver più volte ribadito la volontà di questa amministrazione di tornare anche il prossimo anno. Questa Corsa – conclude – è l’esempio concreto di come passione e impegno, nella vita come nella politica, siano determinanti per raggiungere traguardi importanti».