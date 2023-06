Fontespina, 300 posti auto per l’estate

Con l’avvio della stagione estiva il Comune ha sistemato i 7500 metri quadrati di un campo per adibirlo a parcheggio a disposizione di civitanovesi e turisti per l’estate 2023. Si tratta di un’area nel quartiere di Fontespina, dietro il supermercato Sì con te, per un totale di 300 posti auto in più. «Vista la necessità di parcheggi auto durante il periodo estivo, anche nella zona nord della città – fa sapere l’assessore Roberta Belletti con delega ai parcheggi – abbiamo ritenuto opportuno provvedere alla sistemazione di tale terreno per renderlo fruibile a turisti e residenti. Saranno effettuati dei lavori di livellamento del terreno, poi dal 15 giugno fino al 30 settembre, sarà a disposizione dell’utenza. L’area sosta è gratuita».

Il parcheggio, che si trova vicino ai sottopassi pedonali per la spiaggia e lungo il tragitto del bus navetta gratuito per il lungomare nord, si aggiunge a quello dell’area Broccolo, 773 metri quadrati, sempre a Fontespina, dietro la chiesa di San Carlo Borromeo, la cui convenzione con il privato è stata rinnovata qualche mese fa. Un parcheggio che è anche a servizio dei residenti e della parrocchia, soprattutto in occasione delle feste di quartiere o delle ricorrenze religiose più importanti. «Queste due aree – spiega l’assessore Belletti – consentiranno, durante l’estate, quando si registra un notevole aumento dei turisti anche in quella zona, di parcheggiare più facilmente evitando soste lungo le strade con conseguenti disagi al traffico e possibili situazioni di pericolo».

L’altra novità, sempre sul fronte parcheggi è in via Aldo Moro, zona Stadio, tra la caserma dei vigili del fuoco e le abitazioni. «Su indicazione del consigliere comunale Andrea Ruffini – spiega la Belletti – l’amministrazione ha adibito anche questa area di proprietà comunale, circa 4mila metri quadrati, a parcheggio temporaneo ad uso di bagnanti e turisti. Si tratta di altri circa 150 posti macchina in più per l’utenza balneare che saranno disponibili a partire dal mese di giugno». A carico del comune, i lavori per renderlo accessibile alle auto: sfalcio dell’erba, stendere terriccio per coprire le buche, livellare il terreno, rullare tutta la superficie, aprire un varco sul marciapiede e la recinzione esistente, installare la segnaletica.