di Laura Boccanera

Cento posti auto in più nei pressi dello stadio, il Comune di Civitanova sistema un’area di via Aldo Moro da 4mila metri quadrati per ricavare nuovi stalli temporanei ad uso di villeggianti e bagnanti. L’area individuata è quella a ridosso del parcheggio dello Stadio, tra la caserma dei vigili del fuoco e le abitazioni, dove in passato è stato realizzato l’international Motor days.

Per sistemare l’area la giunta ha impegnato 6.700 euro. Vicino all’area infatti è presente un parcheggio pubblico di piccole dimensioni, non asfaltato e quasi sempre occupato dagli abitanti della zona e quindi non sufficiente a soddisfare le esigenze di spazi di sosta nel periodo estivo. Un atto che risponde alla «volontà dell’amministrazione di sopperire alla carenza di posti auto nella zona sud della città nel periodo estivo» – si legge nella delibera.

Per rendere fruibile l’accesso ed il parcheggio temporaneo in erba, della superficie di circa 4mila metri quadrati saranno realizzati alcuni interventi come lo sfalcio dell’erba con uso di mezzo meccanico e manuale, la chiusura buche e il livellamento terreno, l’apertura di un varco sulla recinzione esistente per l’accesso alla zona di parcheggio e la segnaletica orizzontale. Il parcheggio sarà a disposizione per un limitato periodo di tempo corrispondente alla stagione estiva.