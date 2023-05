AMARCORD - I nati nel 1957 di Penna San Giovanni hanno ricordato i piacevoli momenti trascorsi insieme sotto la guida dello storico maestro Silvio Finucci. reunion di classe anche per ragazzi e professori del corso Riparatori-Montatori apparecchi radio tv, anno 1976/77 dell'Ipsia Corridonia

«Una “simpatica” reunion; anche se gli anni sono passati, lo spirito e l’amicizia sono quelli di sempre». Sono le parole che riassumono l’incontro, dopo 55 anni, ieri a Penna San Giovanni, nel ristorante Vecchi Sapori, dei compagni e delle compagne di classe nati nel 1957 che hanno frequentato la quinta elementare nel 1968. Hanno ricordato i piacevoli momenti trascorsi insieme sotto la guida dello storico maestro Silvio Finucci ed hanno gustato le prelibatezze di Paolo e Adele. Si sono ritrovati Oriana Faletra, Giuseppina Giansanti, Luigina Arcangeli, Lucia Perozzi, Aldo Laici, Tonino Teodori, Giuliano Carassai, Paolo Paloni, Basilio Tidei, Anacleto Faletra, Loretta Amati e Maria Pia Cecchetti.

Si sono ritrovati nei giorni scorsi anche ragazzi e professori del corso Riparatori-Montatori apparecchi radio tv, anno 1976/77 dell’Ipsia Corridonia. Presenti dieci ex studenti e tre professori: «Qualcuno si è fermato al triennio, altri fino al 5°, con diploma in perito settore elettronico, eravamo ragazzi di qualsiasi paese, dal lontano Cingoli, Civitanova, Loro Piceno e naturalmente parecchi di Macerata, un ringraziamento particolare ai promotori, Cesare Spernanzoni, e Nazzareno Tartufoli i quali sono riusciti, tramite i social a farci ritrovare dopo 47 anni, è stata una bella emozione, ma abbiamo provato anche un po’ di malinconia sapere che qualcuno non c’è più. Comunque è stata una bellissima serata al Casablanca di Civitanova Alta, sotto una magica luna piena»