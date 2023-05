Cna cerca un impiegato

ANNUNCIO - Il luogo di lavoro prevalente è in zona Passo Ripe San Ginesio. Orario richiesto: full time. Il curriculum va inviato entro il 16 maggio

La Cna Servizi Impresa srl è alla ricerca di un/a impiegato/a “Amministrativo contabile” da inserire nel proprio organico, con esperienza nelle materie di contabilità aziendale, consulenza fiscale e amministrativa, gestione pratiche per le Pmi e per i cittadini (fatturazione, comunicazioni Enti, dichiarativi, 730, ecc.). Oltre all’esperienza nel settore, sono richiesti i seguenti requisiti minimi: laurea in Economia, diploma di Perito commerciale o loro equivalenti; disponibilità immediata; automunito/a.

Luogo di lavoro prevalente in zona Passo Ripe San Ginesio. Orario richiesto: full time.

Il candidato dovrà inviare il proprio curriculum via mail avente per oggetto “Selezione Cna per Amministrativo contabile” entro il 16 maggio all’indirizzo [email protected]. Il curriculum dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

