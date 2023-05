PRIMA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - La capolista taglia il traguardo. I ducali, secondi, sono in attesa di sfidare la vincente fra Settempeda (matematicamente terza) e Appignanese, quarta e vincitrice della Coppa Marche. Nei bassifondi, il Sarnano penultimo ancora in gioco, decisiva la prossima e ultima giornata

di Michele Carbonari

Nel più classico dei testa coda, la capolista del girone C di Prima categoria Elpidiense Cascinare gioisce per il salto in Promozione, frutto del 4 a 2 sul già retrocesso Cska Corridonia (non bastano Salvucci e Scocco).

Consapevole della vittoria della squadra fermana, il Camerino secondo in classifica “tira i remi in barca” in trasferta contro l’Elfa Tolentino che, trascinata dalla doppietta di Telloni (di testa sulla sponda aerea di Zuffati e in mischia), conquista la matematica salvezza (vano il momentaneo pareggio ospite di Montecchia, a porta sguarnita). I biancorossi di Tiburzi salteranno il primo turno dei playoff grazie ai tanti punti di vantaggio sulle quinte in graduatoria e affronteranno la vincente fra Settempeda (aritmeticamente terza) e Appignanese (quarta), match che si è disputato in campionato proprio nella penultima giornata. La doppietta di Sfrappini (entrambi di testa) regala il successo nel big match e scontro diretto, ai danni di un avversario che mercoledì scorso ha alzato al cielo la Coppa Marche di categoria battendo in finale il Vismara sul neutro di Ancona: Picchio e Medei scrivono una pagina della storia della società.

Nei bassifondi della classifica, il Sarnano penultimo è appeso ad un filo. Il Montemilone Pollenza, ora salvo, mostra la manita in trasferta trascinata da Bartolini (assist Gonzalez), Rossi (classe 2005 e sarnanese), Gonzalez stesso (su una respinta), Rodriguez (approfitta di un errore del portiere avversario) e Pantanetti (servito ancora da Gonzalez), vano il sigillo locale di Seculini. La formazione di Pambianchi dovrà per forza vincere sabato prossimo contro il Cska Corridonia e per portare sotto i dieci punti il distacco dal quint’ultimo posto dovrà sperare nel ko dell’Esanatoglia, che ospiterà la capolista Elpidiense Cascinare. Nel turno appena passato gli uomini di Ortolani sono scivolati a Montecosaro contro la Vigor, piegati da un gol nel primo tempo di Mecozzi (assist di Cicconofri). La Cingolana fa suo lo scontro diretto interno contro il Montecosaro: decisivi Moretti (di testa su cross di Marchegiani) e Marchegiani stesso (finalizza un’azione di Simoncelli). Le due squadre potrebbero sfidarsi nuovamente nei playout. Spareggi che evita matematicamente invece il Caldarola, nonostante la sconfitta di Castelraimondo: Dashi (su invito di Scuriatti) regala il successo alla Folgore nel giorno del 70esimo compleanno. Ininfluente ai fini della classifica la sfida arancione fra Urbis Salvia e Portorecanati. Gli ospiti calano il tris in virtù dei gol di Agostinelli e Ferro (doppietta), di Pettinari la rete della bandiera locale.

La top 11 (4-2-4): J. Ruggeri (Esanatoglia); Telloni (Elfa Tolentino), Lucaroni (Camerino), Selita (Appignanese), Gonzalez (Montemilone Pollenza); Rocchi (Folgore Castelraimondo), Cicconi (Caldarola); Mecozzi (Vigor Montecosaro), Ferro (Portorecanati), Moretti (Cingolana), Sfrappini (Settempeda). All.: Mancini (Settempeda).

Il personaggio della settimana: Nicola Telloni (Elfa Tolentino). L’esterno si rimette in gioco a metà campionato dopo uno stop. Approda all’Elfa, a cui regala la matematica salvezza grazie ad una doppietta pesantissimaai fini del raggiungimento dell’obiettivo.

PRIMA CATEGORIA C (14° giornata di ritorno):

Cingolana – Montecosaro 2-0

Elpidiense Cascinare – Cska Corridonia 4-2

Elfa Tolentino – Camerino 2-1

Folgore Castelraimondo – Caldarola 2-0

Sarnano – Montemilone Pollenza 1-5

Settempeda – Appignanese 2-0

Urbis Salvia – Portorecanati 1-3

Vigor Montecosaro – Esanatoglia 1-0

CLASSIFICA: Elpidiense Cascinare 70, Camerino 61, Settempeda 57, Appignanese 52, Vigor Montecosaro e Folgore Castelraimondo 45, Portorecanati 41, Montemilone Pollenza 38, Urbis Salvia 36, Elfa Tolentino 35, Caldarola 34, Esanatoglia 32, Cingolana 30, Montecosaro 25, Sarnano 20, Cska Corridonia 15.

PROSSIMO TURNO:

Appignanese – Folgore Castelraimondo

Caldarola – Urbis Salvia

Camerino – Vigor Montecosaro

Cska Corridonia – Sarnano

Esanatoglia – Elpidiense Cascinare

Montecosaro – Settempeda

Montemilone Pollenza – Cingolana

Portorecanati – Elfa Tolentino