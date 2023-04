Tod’s, nuovo polo a Casette d’Ete?

Bilancio 2022: utile da 58,5 milioni,

230mila per la solidarietà sul territorio

ACQUISTATI 14 ettari di terreno a pochissima distanza dal quartier generale del noto marchio del lusso elpidiense. L'assemblea degli azionisti ha autorizzato il CdA, per una durata di 18 mesi da oggi, a procedere all’acquisto di azioni proprie, in una o più soluzioni, per l’importo massimo del 20% del capitale sociale

LinkedIn Whatsapp Stampa Quattordici ettari di terreno acquistati dalla Tod’s di Diego Della Valle a Casette d’Ete. E l’ipotesi più accreditata è che quei terreni siano destinati a un nuovo polo logistico del noto marchio del lusso elpidiense. Il gruppo della famiglia Della Valle ha infatti acquistato dei terreni che si trovano a pochissima distanza dal quartier generale di Casette d’Ete. Intanto in queste ore il noto marchio del lusso ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre del 2022. Oggi, infatti, si è tenuta, in prima convocazione, l’assemblea ordinaria degli azionisti di Tod’s spa, società quotata all’Euronext Milano ed a capo dell’omonimo gruppo italiano del lusso, attivo nella creazione, produzione e distribuzione di calzature, accessori e abbigliamento di lusso e di alta qualità con i marchi Tod’s, Roger Vivier, Hogan e Fay. L’Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2023. L’Assemblea ha deliberato all’unanimità di destinare l’utile dell’esercizio, pari a 58.490.604,56 euro, quanto a 58.259.953,61 euro alla Riserva straordinaria, e 230.650,95 euro alla specifica riserva per il perseguimento di progetti di solidarietà nel territorio. L’Assemblea ha inoltre autorizzato il Consiglio di Amministrazione, per una durata di 18 mesi da oggi, a procedere all’acquisto di azioni proprie, in una o più soluzioni, per l’importo massimo del 20% del capitale sociale. Ha anche espresso il proprio parere favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione.

