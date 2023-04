MACERATA - Sottoscritto da Prefettura e Ragioneria territoriale: sosterrà gli enti locali nelle attività di controllo e rendicontazione dei fondi

Fondi Pnrr, monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi: istituito il “Presidio territoriale unitario” con la firma dell’accordo tra Prefettura e Ragioneria territoriale a cui era presente il comandante provinciale della Guardia di finanza, costituisce attuazione del Protocollo di intesa del 20 ottobre 2022 tra il ministero dell’Interno ed il ministero dell’Economia e delle Finanze e mira a dare un supporto concreto alle amministrazioni locali della provincia, titolari degli interventi finanziati nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il nuovo organismo sosterrà gli enti locali nelle attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi finanziati con il Pnrr, con una mirata attenzione alle azioni di prevenzione e contrasto delle frodi, al conflitto di interessi e al divieto di doppio finanziamento, nonché alla corretta applicazione di circolari attuative e linee guida. Il presidio assicurerà i controlli antimafia. Per quanto riguarda il profilo formativo a favore dei Comuni il 2 marzo si è già tenuta una riunione convocata dal Prefetto e relativa al Pnrr al quale hanno partecipato tutti i sindaci della provincia, il presidente della Provincia ed il comandante provinciale della Guardia di finanza per affiancare e sostenere i Comuni principali soggetti attuatori dei progetti finanziati e destinati alla valorizzazione del patrimonio.

Sono stati affrontati anche gli aspetti relativi alla prevenzione delle possibili ingerenze della criminalità organizzata nelle imprese a fronte delle ingenti quantità di denaro che saranno generati dall’attuazione del Pnrr sia attraverso l’attività dell’Ufficio antimafia della Prefettura che la collaborazione del colonnello Falco con la sottoscrizione di appositi protocolli con i sindaci e con le Unimc e Unicam in un’ ottica di collaborazione Istituzionale per prevenire, e non solo reprimere, eventuali tentativi della malavita organizzata di ingerirsi nella gestione dei fondi