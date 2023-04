EVENTI - Presentato l'appuntamento dell'11 giugno. Sul palco tanti ospiti che si alterneranno tra canzoni ed emozioni. Una masterclass al Lanciano forum

L’estate di Castelraimondo si arricchisce di un nuovo, importante e noto evento: il premio Gianni Ravera. L’edizione 2023 dell’evento sbarca in città con l’appuntamento fissato per domenica 11 giugno dalle ore 21 allo stadio comunale. A condurre la serata sarà Carlo Conti, che presenterà sul palco tantissimi ospiti e artisti famosi che si alterneranno per un evento tra canzoni ed emozioni. Il premio Ravera arricchirà quindi la settimana di iniziative previste per la 32esima Infiorata Corpus Domini, che si terrà proprio in quei giorni a Castelraimondo. Oltre allo spettacolo di domenica sera, da giovedì 8 a domenica 10 giugno al Lanciano Forum si terrà anche una masterclass dedicata proprio al premio Ravera alla quale parteciperanno giovani da tutta Italia.

Soddisfazione dell’amministrazione comunale per aver ‘strappato’ l’evento a Tolentino, dove si era tenuto negli ultimi anni. «Siamo molto contenti perché eventi di questo genere sono linfa vitale per la nostra città e per l’intero territorio – spiega il sindaco di Castelraimondo Patrizio Leonelli -. Si tratta di una bella novità, un’occasione in più per mettersi in mostra e che sono sicuro coinvolgerà anche persone da fuori regione che potranno in quei giorni godersi una Castelraimondo viva e colorata dai milioni di petali dell’Infiorata».

Sulla stessa lunghezza d’onda il pensiero dell’assessore alla Cultura e al Turismo Elisabetta Torregiani: «La nostra città quest’anno godrà della presenza del premio Ravera con Carlo Conti – afferma l’assessore – una ciliegina sulla torta tanto attesa che sarà arricchita da una masterclass con ragazzi da tutta Italia che passeranno dei giorni qui a Castelraimondo per affinare le loro qualità e poi presentarsi al pubblico nella serata allo stadio. Si tratta di un altro grande evento che va ad arricchire un già folto cartellone estivo di iniziative».

La grande novità del premio Ravera è stata accolta con piacere ed entusiasmo anche dal consigliere regionale della Lega Renzo Marinelli: «Siamo molto felici di essere riusciti a portare il premio Ravera a Castelraimondo, un evento importante che promuove il territorio e alimenta il turismo – spiega Marinelli -. La presenza di Carlo Conti, di artisti famosi e di tv e radio nazionali confermano la qualità di un’iniziativa a cui teniamo molto e che è seguita in tutta Italia».

Michele Pecora, cantautore e ideatore di questo evento musicale e culturale, ha dichiarato: «Sono felice di questa nuova edizione, che trova la sua casa nella magnifica Castelraimondo – ammette Pecora – felice che oggi il premio Ravera sia riconosciuto tra i migliori eventi italiani, ospitando tanti tra i più grandi artisti, coniugando tradizione e innovazione. L’evento è nato da un’idea che ho coltivato a lungo per celebrare Ravera, scomparso nel 1986, al quale devo tutto perché è grazie a lui se ho potuto fare quello che desideravo, realizzando il mio sogno artistico… e la partecipazione e l’entusiasmo dei grandi personaggi che negli anni hanno accolto questo premio, è la conferma che il marchigiano Ravera ha permesso a moltissimi artisti di brillare, scrivendo pagine memorabili della storia della musica e dello spettacolo italiano. Ricordando che le canzoni sono un vero e proprio patrimonio nazionale da valorizzare».