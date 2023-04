MACERATA - E' successo intorno alle 12,15 a Villa Potenza all'interno di un autodemolitore, l'uomo stava vedendo dei pezzi di una vettura che era impilata quando ha perso l'equilibrio. E' stato soccorso dall'eliambulanza e trasportato a Torrette

Carrozziere sale su una scala all’interno di un autodemolitore per prendere alcuni pezzi da una delle vetture impilate, perde l’equilibrio e cade da un’altezza di poco meno di tre metri: 56enne soccorso dall’eliambulanza e trasportato a Torrette in gravi condizioni.

E’ successo intorno alle 11,45 a Villa Potenza di Macerata, all’interno dell’Autodemolizione Zamponi in contrada Santa Maria in Selva. L’uomo, titolare di un’autocarrozzeria, aveva ricevuto l’autorizzazione dai titolari dell’attività di visionare alcune auto. Ha preso una scala ed è salito per controllare una vettura, la terza in una pila. Mentre la stava visionando ha perso l’equilibrio per cause in corso di accertamento ed è caduto all’indietro, battendo violentemente la testa a terra e perdendo conoscenza. Immediati i soccorsi.

Gli operatori dell’emergenza sono subito giunti sul luogo dell’accaduto, l’hanno stabilizzato e intubato. Nel frattempo, hanno avvisato l’eliambulanza e predisposto il trasferimento del 56enne, in codice rosso, all’ospedale di Ancona.

Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti la polizia e gli ispettori dello Spsal (Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro) dell’Azienda sanitaria territoriale che si occupano degli accertamenti e delle indagini volte a stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.

