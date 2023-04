TOLENTINO - Il ceo ha raccontato la storia e l’evoluzione della nota azienda, focalizzando l’attenzione sul tema della sostenibilità, sul ruolo sociale che svolge nel territorio e sull’utilizzo di nuove tecnologie

«I Giovani Imprenditori di Confindustria Macerata, guidati dal presidente Alessio Castricini, hanno incontrato Nicola Coropulis, ceo di Poltrona Frau, storica azienda di Tolentino, riconosciuta in tutto il mondo per i suoi prodotti icone di design e sinonimo di eccellenza negli arredi e nei rivestimenti in pelle per la casa, gli spazi pubblici e per i lussuosi interni dei mezzi di trasporto». Ad annunciarlo l’associazione di categoria in una nota.

«I giovani sono stati accolti nell’auditorium di Poltrona Frau da Coropulis che ha raccontato la storia e l’evoluzione della nota azienda marchigiana: “una storia d’amore per la qualità e la bellezza” in un equilibrio perfetto tra industria ed eccellenza artigianale. Coropulis ha focalizzato l’attenzione sul tema della sostenibilità, sul ruolo sociale che l’azienda svolge nel territorio e sull’utilizzo di nuove tecnologie che sappiano garantire la centralità del cliente, sempre più consapevole del valore aggiunto dei prodotti – prosegue Confindustria – . L’evento si è concluso con la visita ai reparti produttivi e al Poltrona Frau Museum, un percorso espositivo progettato dall’architetto Michele De Lucchi, dedicato al design senza tempo attraverso cui ripercorrere la storia dell’azienda e trasmettere l’eredità culturale di Poltrona Frau.

Presente anche il direttore di Confindustria Macerata, Gianni Niccolò, che insieme al presidente Alessio Castricini, ha ringraziato Nicola Coropulis per questo importante incontro ricco di spunti di riflessione per i giovani imprenditori presenti.