CORRIDONIA - Oltre 500 persone hanno partecipato alle finali. I podi delle categorie A, B e C. La sindaca Giuliana Giampaoli: «Vetrina turistica di ampio respiro»

Un appuntamento all’insegna della tradizione che ha richiamato a Corridonia oltre 500 persone per assistere e prendere parte alla Coppa Italia di ruzzola a squadre disputatasi, per le tre categorie in gara, su tre distinti tracciati che hanno interessato anche i Comuni di Urbisaglia e Petriolo.

A promuovere l’iniziativa la Figest, la Federazione italiana giochi e sport tradizionali, con il patrocinio del Comune e della Regione. In via del Crocifisso, a Corridonia, le finalissime che hanno visto salire sul podio, per la categoria A, la società di ruzzola Vallesina davanti a quella di Corinaldo e a quella di San Giovanni Battista. Al quarto posto la squadra di Polverina poi quella di Dometto Demas e quella di Esanatoglia. Nella categoria B podio alla società di Ostra Vetere Ar2002. A seguire il team di Corinaldo e quello della Pasticceria Silvana. Quarto posto per il gruppo di Montecavallo e quinto alla Vixtor. Nella categoria C, infine, primo posto per la squadra Fasp, secondo per il team di Servigliano, terzo per i Rigali. Al quarto posto Le Conce, quinto il team Gsr Ostra Vetere, sesta la squadra di Corinaldo, settimi i tiratori della P.F.F. Pievebovigliana ottava la squadra Ripalta Castiglioni.

Soddisfazione per l’ottima riuscita della manifestazione è stata espressa dal presidente nazionale di Figest, Enzo Casadidio, dal presidente regionale Marche, Matteo Capeccia, dal presidente provinciale, Patrizio Romaldini, dal presidente di specialità della ruzzola, Mauro Sabatini. Alle premiazioni finali, ospitate in Municipio, sono intervenuti anche la consigliera regionale Anna Menghi, che ha portato i saluti dell’assessore allo Sport, Chiara Biondi, e la sindaca Giuliana Giampaoli, che ha parlato dell’appuntamento sportivo come di una «vetrina turistica di ampio respiro». «Iniziativa riuscita alla perfezione che ha garantito la valorizzazione anche delle tradizioni», ha fatto eco al primo cittadino l’assessore comunale allo Sport, Matteo Grassetti. A spendersi per l’organizzazione della Coppa Italia a Corridonia, il consigliere comunale Catia Luciani, che ha fatto di tutto perchè l’appuntamento fosse ospitato qui, curando ogni particolare alla perfezione.