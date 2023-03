CIVITANOVA - L'intervento è costato 180mila euro, il sindaco Ciarapica: «Così diamo una risposta concreta a una richiesta forte dei cittadini»

«Oggi consegniamo alla città un’altra strada sicura». Così Fabrizio Ciarapica, sindaco di Civitanova durante il sopralluogo, questa mattina, in via Crimea, insieme al tecnico comunale Maurizio De Florio. I lavori, per un importo totale di 180mila euro, sono appena terminati e hanno riguardato il rifacimento dei marciapiedi ambo i lati, un nuovo tappetino stradale, gli allacci della rete idrica e un tratto di fogne acque chiare.

«Dopo contrade Piane di Chienti, via Pigafetta, il cantiere appena inaugurato in via Verga – ha detto il primo cittadino – anche via Crimea necessitava di un intervento per le brutte condizioni in cui versava il manto stradale. Sono interventi importanti, tanto attesi dalla città, che si aggiungono ad altri che sono in procinto di partire. Subito dopo l’approvazione del bilancio saranno approvati altri lavori. In questo modo diamo una risposta concreta ad una richiesta forte della città».

Tra i lavori in procinto di partire, ci sono il rifacimento dei marciapiedi in via Bragadin, tra via Pigafetta e via Marco Polo. Lavori di asfaltatura in via Montello, nel tratto compreso tra Corso Garibaldi e Viale Vittorio Veneto. Nuovo asfalto anche per un tratto di via Capuana. Si procederà al completamento dell’ultimo tratto della strada in Contrada Piane di Chienti.