CIVITANOVA - Fabrizio Ciarapica sul posto assieme ai tecnici del Comune: «Ci sono stati dei ritardi e di questo mi scuso con tutti i residenti della zona che più volte hanno sollecitato la sistemazione» Intervento iniziale da 160mila euro

Iniziati i lavori in via Verga, una delle strade più dissestate di Civitanova. L’intervento, per un importo di 160 mila euro, riguarda l’asfaltatura del manto stradale nel tratto che va dall’incrocio con via Boiardo fino all’altezza di via Quasimodo.

«Finalmente gli operai sono al lavoro in via Verga – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica che questa mattina insieme ai tecnici del comune, Maurizio De Florio e Simone Salvatelli, ha raggiunto il cantiere per visionare lo stato dei lavori -. Sono contento di inaugurare questo cantiere, che consegnerà alla città un’altra strada nuova e più sicura. Ci sono stati dei ritardi e di questo mi scuso ancora una volta con tutti i residenti della zona che più volte hanno sollecitato la sistemazione».

Il sindaco, durante il sopralluogo, ha incontrato qualche cittadino che lo ha ringraziato. «La viabilità e la sistemazione delle strade – aggiunge il primo cittadino – sono al primo posto e in base alle disponibilità di bilancio faremo tutto quanto possibile. Ringrazio gli uffici e tutti i tecnici per il lavoro che stanno facendo. Tra pochi giorni, infatti, partiranno altri lavori in altrettante zone di Civitanova».

La seconda parte di asfaltatura di via Verga, il cui progetto è già stato approvato dalla giunta, riguarderà il tratto che va dall’altezza di via Quasimodo fino all’incrocio con la provinciale Maceratese. Il costo stimato è di circa 195 mila euro.

Soddisfazione anche per Ermanno Carassai, assessore ai Lavori Pubblici. «L’arrivo della bella stagione e quindi l’aumento delle temperature hanno permesso finalmente di riprendere le opere di ripristino delle pavimetazioni stradali in numerosi quartieri della città al fine di garantire la sicurezza della circolazione. L’approvazione del bilancio di previsione – conclude Carassai – consentirà di intraprendere ulteriori lavori».

In via Verga la viabilità è a senso unico alternato con semaforo.