Nuovo esperimento d’asta per la vendita di un immobile sito a Corridonia in contrada Colbuccaro di proprietà della Fondazione Notaio Augusto Marchesini per la formazione e la cultura musicale.

Il fabbricato posto all’asta è disabitato da tempo, con accessorio (tettoia), in parte diruto, e corte della superficie catastale di 2.800 mq così individuato:

Comune di Corridonia, foglio n. 33, particella n. 17, subalterno 3 (corte);

Comune di Corridonia, foglio n. 33, particella n. 17, subalterno 4 (categoria C/2, classe 1, consistenza 357 mq, rendita € 334,87, destinazione locali di deposito, ex stalle, ex pollai, ecc.);

Comune di Corridonia, foglio n. 33, particella n. 17, subalterno 5 (categoria A/2, classe 1, consistenza 13,5 vani, rendita € 1.080,69, destinazione abitazione).

Prezzo a base d’asta € 65.000 (euro sessantacinquemila); rilancio minimo obbligatorio di € 5.000 (euro cinquemila) = € 70.000.

L’asta si svolgerà il giorno 8 aprile alle 11,30 nella sede della Fondazione Notaio Augusto Marchesini per la formazione e la cultura musicale sita a Macerata in via dei Sibillini n.14 per la vendita ad unico e definitivo incanto, con metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base + rilancio minimo (sono considerate valide le sole offerte riportanti un importo uguale o superiore a detta sommatoria), come previsto dal bando allegato per la vendita all’asta dell’immobile specificato (allegate planimetrie e documentazione fotografica.

L’offerta irrevocabile di acquisto, unitamente a tutta la documentazione necessaria e indicata nell’avviso d’asta, deve pervenire in una busta chiusa, debitamente sigillata sui lembi di chiusura a cura del mittente, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata a mano, comunque trasmessa, con le modalità indicate, dovrà pervenire effettivamente, entro e non oltre le 11,30 dell’8 aprile nella sede della Fondazione Notaio Augusto Marchesini, in Via Sibillini n. 14, 62100 Macerata. La consegna a mano dell’offerta è possibile effettuarla esclusivamente il giorno di sabato 8 aprile dalle 11 alle 11,30 nella sede della Fondazione Notaio Augusto Marchesini per la formazione e la cultura musicale sita a Macerata in Via dei Sibillini n.14 con le modalità indicate nell’avviso d’asta scaricabile da questo sito web.

