MACERATA - Nei prossimi mesi i progettisti, l’architetto Marco Franciolini e gli ingegneri Francesco Pauciulo, Enrico Gargione e Giuseppe Faiella della Operating, procederanno con l'iter propedeutico alla gara di appalto. L'assessore Andrea Marchiori: «Il Piano di edilizia scolastica 2021-2026 entra nel vivo delle opere»

Nuova scuola primaria “Enrico Medi” alle Vergini, la Giunta comunale di Macerata ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica redatto dal raggruppamento di professionisti che si è aggiudicato il concorso di progettazione indetto dal Ministero per individuare la migliore proposta progettuale per la realizzazione.

Lo fa sapere il Comune che, nel maggio del 2022, si era infatti aggiudicato il bando Pnrr “Futura – la scuola per l’Italia di domani”, per la costruzione della nuova scuola primaria con un finanziamento di 2.625.000 euro, dopo essersi già aggiudicato un altro bando ministeriale per la costruzione del polo dell’infanzia nello stesso quartiere delle Vergini.

Nei prossimi mesi i progettisti – l’architetto Marco Franciolini e gli ingegneri Francesco Pauciulo, Enrico Gargione e Giuseppe Faiella della Operating s.r.l. – procederanno a definire il progetto con gli elaborati esecutivi così da predisporre tutti gli atti propedeutici alla gara di appalto.

«C’è grande soddisfazione nell’amministrazione e nella maggioranza che governa la città, per aver centrato un altro importante obiettivo di programma – ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Marchiori -. Con i due bandi aggiudicati realizzeremo un polo scolastico 0-11 con le migliori tecniche costruttive, a elevata efficienza energetica, in una bellissima area di Macerata, per di più senza attingere risorse dal bilancio. Il Piano di edilizia scolastica 2021-2026 entra, dunque, nel vivo delle opere. Il grande lavoro degli Uffici che ci ha consentito di essere altamente competitivi nel bando che ci siamo aggiudicati».