RADUNO OLISTICO - Tra Sarnano e Pollenza torna la settimana dei Raccoglitori della rete delle Case delle erbe dal 18 al 26 marzo, guidati dalla “Sibilla” Maria Sonia Baldoni

Dopo il raduno invernale di gennaio a Loro Piceno, con una numerosa partecipazione di appassionati da diverse regioni italiane, torna in provincia tra Sarnano e Pollenza la “Settimana dei raccoglitori” della rete delle Case delle Erbe. Un calendario ricco di eventi, laboratori, arte e condivisioni. Il prologo a Sarnano il 18 e 19 marzo con Logos Quantico. Nei giorni dell’Equinozio di primavera Maria Sonia Baldoni, la Sibilla delle Erbe di Amandola, guiderà un percorso di riconoscimento delle erbe e bacche spontanee del luogo, conoscendole attraverso i racconti del loro utilizzo antico e le tecniche di trasformazione attuali. In programma anche il concerto della cantautrice Roberta Torresi e del musicista Paolo Bisonni e il convegno “Logos Quantico”, la vita non finisce mai, vicinanza tra Scienze Umanistiche e Fisica Quantistica, con la la scienziata Carmen Romor e e il professor Haris Koudounas. Da lunedì 21 marzo e fino a domenica 26 i partecipanti si spostano a Pollenza e dintorni dove prosegue il programma con al centro le erbe e il loro uso in cucina e per la cura, musica, danza, meditazioni e costellazioni familiari.

Qui il programma completo:

Sarnano

Pollenza

