PATRONO - Venerdì, sabato e domenica fiera, convegni e spettacoli animeranno il borgo

Si avvicina San Patrizio e per Treia è ora di festeggiare il Patrono. Come ogni anno, torna il “San Patrizio Festival” da venerdì a domenica, giornate in cui la città celebra il “suo” Santo. Oltre alle celebrazioni religiose sono in programma concerti e spettacoli che animeranno per tre giorni il borgo, colorato come ogni anno dai «Giardini di marzo» con gli arredi floreali e le architetture verdi di alcuni spazi del centro storico. Il Comune ha aderito alla Giornata Nazionale del fiocchetto lilla dedicata ai disturbi del comportamento alimentare e colorerà di lilla anche una parte dell’allestimento dei giardini.

Venerdì la Fiera di San Patrizio in centro storico (dalle 8) per tutto il giorno; poi la processione e la messa celebrata dal vescovo Nazzareno Marconi, mentre alle 21 il teatro comunale ospiterà Gli smisurati che presentano “Ladri in Paradiso” commedia dialettale in due atti di Aldo Pisani, per la regia di Stefano Crucianelli. Sabato, giorno della festa del Santo, alle 16,30 all’aula multimediale (in corso Cavour 29) l’interessante convegno in cui si discuterà del rapporto fra Treia e San Patrizio per chiudere la giornata in bellezza, al teatro alle 21,15 al teatro comunale lo spettacolo “Vernia o non Vernia”.

Domenica alle 17 sempre al teatro la bella tavola rotonda “Mattei forever”, un convegno sul petroliere Enrico Mattei che aveva una visione chiara degli interessi primari dell’Italia, per cui desiderava l’indipendenza energetica, oltre alle capacità di realizzare grandi progetti come l’Eni. Come imprenditore, seppe mantenere un rapporto diretto con i dipendenti, con un’attenzione particolare alle loro esigenze, tra cui la c0ostruzioni di quartieri abitativi moderni immersi nel verde, con impianti sportivi per le famiglie.