MACERATA - Si svolgerà in occasione della "giornata nazionale del fiocchetto lilla" sabato 18 marzo dalle 10 alle 12

I disturbi dell’ alimentazione rappresentano un grave problema di salute pubblica. I dati epidemiologici per l’anoressia e la bulimia evidenziano che negli adolescenti e nei giovani adulti dei Paesi occidentali i disturbi dell’alimentazione sono uno dei problemi di salute più comune, con uno dei più alti tassi di mortalità fra le malattie psichiatriche.

La pandemia da covid ha causato un aumento esponenziale del 30 per cento delle persone affette da questa patologia. Si è assistito inoltre a un abbassamento rilevante dell’età di insorgenza, tra 10-11 anni, e una maggiore diffusione del disturbo nella popolazione maschile.

Per questo motivo il centro “AliMente”, specializzato nel trattamento dei disturbi dell’alimentazione, organizza in occasione della “giornata nazionale del fiocchetto lilla” un incontro aperto alla popolazione per sensibilizzare su questa problematica.

L’incontro si terrà nella sede del centro, in corso Cairoli 173 il 18 marzo dalle 10 alle 12.

Interverranno le psicoterapeute Francesca Caldarelli, Silvia Busini e Valentina Santarelli, la biologa nutrizionista Valentina Gigli. Per partecipare all’incontro chiamare il numero 3335602667 dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.