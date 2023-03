CIVITANOVA - Per una settimana nella parrocchia di San Giuseppe in mostra le opere degli artisti dell'Ucai

L’iconografia sacra del volto di Cristo attraverso le opere contemporanee degli artisti dell’Ucai è in mostra nella chiesa di San Giuseppe a Civitanova. E’ stata inaugurata ieri, dando il via ai festeggiamenti per la festa che domenica prossima celebrerà il santo a cui la parrocchia è dedicata, la mostra “Io sono colui che dà forma”.

Ventitré i pittori che espongono nella chiesa che per una settimana diventa anche galleria d’arte. Il taglio del nastro è avvenuto in presenza del parroco don Andrea e dell’assessore alla famiglia Barbara Capponi. Tra le opere in esposizione, oltre a quelle degli artisti già “laureati” anche i lavori di piccoli artisti in erba che si sono cimentati per la prima volta con la tela o con altri supporti.

«Ho scelto di dare questo titolo alla mostra perché mi sembrava doveroso dare un taglio religioso ad una mostra esposta in una chiesa -spiega Pina Coppola presidente dell’Ucai cittadina – il primo artista in assoluto è Dio, quando si è espresso nella creazione, gli artisti lo imitano, esprimendo se stessi, la creatività che è stata loro donata».

Questi gli artisti impegnati: Angelita Angelini, Daria Castelli, Marisa Cesanelli, Gabriella Cesca, Rosanna Ciminari, Moreno Corallini, Daniela Corvatta, Silvio Craia, Nicola Fioretti, Enrichetta Gadioli, Cristina Giovannucci, Melita Gina Moschettoni, Mario Mercoldi, Pina Fiori, Carina Pieroni Rachele A. , Pino Santandrea, Lucia Spagnuolo, Isabela Seralio, Angela Valentini, Clara Venanzetti, Giampiero Venturini. Insieme a loro in mostra per la prima volta anche le opere di Giorgia A., Rachele A., Giorgia, Jacopo, Luisa, Riccardo, Federico, Alessandro, Mia, Michelle.

(foto Ciro Lazzarini)