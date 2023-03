LORETO - Sulla stessa direttrice di marcia viaggiava anche il genitore, alla guida di un altro tir. L'uomo si è trovato di fronte all'incidente in cui ha perso la vita il 25enne Antonio Di Sabato

Ad assistere all’immane tragedia consumatasi nel primo pomeriggio lungo il tratto autostradale A14, c’era anche il padre del giovane camionista 25enne, Antonio Di Sabato, deceduto a seguito del tamponamento avvenuto contro un pullman che lo precedeva e che in quel momento viaggiava vuoto perché diretto in una officina di Ancona per effettuare dei lavori di manutenzione.



Il giovane, originario di Lucera, nel Foggiano, era alla guida di un tir che stava trasportando cereali quando, per motivi in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Porto San Giorgio, si è scontrato con l’autobus condotto da G. M., un 47enne di Civitanova.

L’incidente si è verificato poco dopo le 14 tra i caselli di Loreto – Porto Recanati e Ancona Sud, direzione nord. Il padre del ragazzo, che procedeva pochi chilometri più indietro, si è trovato l’inferno davanti agli occhi capendo immediatamente quanto era accaduto. Per il 25enne non c’è stato nulla da fare nonostante l’intervento dei vigili del fuoco, 118 e personale dell’eliambulanza che hanno potuto solamente liberarlo dalle lamiere della cabina accartocciatasi contro il pullman. Il corpo del giovane, una volta effettuati tutti gli accertamenti di rito, è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale regionale di Torrette.

(Al. Bi.)