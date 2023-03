TRAGEDIA - Scontro tra i caselli di Porto Recanati e Ancona sud. L'autista del mezzo pesante è rimasto incastrato nella cabina. Ferito anche il conducente del pullman, un 47enne di Civitanova. Code di 4 chilometri nel tratto in direzione nord

di Alberto Bignami

Tragedia lungo l’A14 a seguito di un incidente nel quale sono rimasti coinvolti un mezzo pesante ed un autobus che in quel momento stava viaggiando vuoto. Nello schianto, verificatosi poco dopo le 14 tra i caselli di Porto Recanati e Ancona Sud, direzione nord, è morto l’autista del tir, un 25enne del Foggiano, A. D., che alla guida del mezzo pesante ha tamponato un pullman condotto da un 47enne di Civitanova, rimasto ferito in maniera non grave.

Chiamato il 112, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Osimo, la polizia Stradale, l’automedica del 118 e l’ambulanza infermieristica. In volo, da Torrette, si è alzato anche Icaro. In modo tale da permettere l’atterraggio dell’elicottero, sono state chiuse entrambe le carreggiate.

Purtroppo però, per il camionista, rimasto incastrato tra le lamiere della cabina a seguito del tamponamento, non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso. Il corpo del giovane è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco, insieme al personale del 118. Il ragazzo è morto sul colpo a seguito dei gravissimi traumi da schiacciamento riportati nell’urto.

Inevitabili le lunghe code, al momento di 4 chilometri tra Civitanova e Ancona Sud. Autostrade per l’Italia rende noto che il traffico scorre su una sola corsia. «In alternativa – fa sapere -, consigliamo l’uscita a Civitanova con rientro in autostrada ad Ancona sud dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Il personale di Autostrade per l’Italia è sul posto per segnalare la presenza della coda e velocizzare il passaggio dei veicoli».

Per effettuare le operazioni di soccorso, il tratto autostradale era stato chiuso in entrambe le corsie in modo tale da permettere anche l’atterraggio dell’eliambulanza, ripartita poco dopo non appena constatato il decesso del giovane autista.

