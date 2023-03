SERIE C - I giallorossi ko nei minuti di recupero nello scontro diretto. Al vantaggio di Cori risponde il capitano, la rete decisiva è di Renault. L’undicesima sconfitta in campionato riduce a due punti il vantaggio sulla quint’ultima posizione

di Andrea Cesca

Non basta un gran gol di Sbaffo, l’Alessandria si aggiudica lo scontro diretto e torna a sperare nella salvezza. Al “Nicola Tubaldi” la squadra piemontese passa per 2 a 1 con le reti nelle battute finali di Cori e Philippe Renault. Sbaffo pareggia momentaneamente i conti e sfiora il pareggio sul gong, Liverani è miracoloso. I leopardiani che avevano iniziato meglio il secondo tempo (salvataggio sulla linea di Nichetti e palo di Carpani) devono alzare bandiera bianca. L’undicesima sconfitta in campionato riduce a due punti il vantaggio sulla quint’ultima posizione, la zona playout fa nuovamente paura.

Sbaffo ha scontato il turno di squalifica e torna a disposizione di Giovanni Pagliari; fu proprio una rete del capitano a decidere la sfida del “Moccagatta” all’andata. La fortuna continua a girare le spalle ai giallorossi, la lista degli assenti (Giampaolo, Peretti, Paudice, Pacciardi, Gomez) si è allungata a causa dell’infortunio di Foresta. L’allenatore dei piemontesi, Maurizio Lauro, che nelle Marche ha allenato il Castelfidardo, deve rinunciare a Cristophe Renault, Sabbione, Bellucci, N’Gbesso e Pellegrini.

Splende il sole al “Nicola Tubaldi” la posta in palio vale doppio, la partita con l’Alessandria è a tutti gli effetti uno scontro diretto, in caso di vittoria la Recanatese scaverebbe un solco di dieci punti in classifica sui grigi. La partenza è favorevole ai padroni di casa, al 4’ il destro Alfieri sullo scarico di Marilungo viene respinto da Liverani, la difesa si rifugia in angolo. Sul capovolgimento di fronte l’Alessandria non sfrutta un malinteso tra Fallani e Somma, poi Guadagni da posizione defilata calcia sull’esterno della rete. L’Alessandria ricorre al fallo per spezzare le avanzata dei padroni di casa, diversi uomini finiscono sul taccuino dell’arbitro, ciò nonostante la squadra ospite si va viva nell’area avversaria: al 17’ Cori in equilibrio precario calcia debolmente, Galenadro chiama alla parata Fallani al 21’ poi al 25‘ non inquadra la porta con un colpo di testa. La partita resta in equilibrio sia sul piano del gioco che del risultato.

L’Alessandria opera subito due sostituzioni ad inizio ripresa, Pagliari conferma l’undici iniziale. Al 49’ si registra la prima vera occasione da rete della partita: sugli sviluppi di un punizione dalla trequarti Sbaffo in area calcia basso con il destro, Nichetti salva sulla linea di porta a portiere battuto. La Recanatese capisce che il momento è favorevole, al 54’ si accende Carpani, la gran botta con il destro dal limite dell’area si stampa sul palo. Nonostante le premesse favorevoli la Recanatese non riesce a prendere il sopravvento. Il neo entrato Martignago al 69’ effettua un cross che attraversa la linea di porta senza che nessun compagno sia pronto ad intervenire.

L’ultimo quarto d’ora è scoppiettante. A dieci minuti dalla fine la prima doccia gelata per la Recanatese: sul calcio d’angolo di Sini dalla sinistra svetta più in alto di tutti la testa di Cori, palla in fondo al sacco, 0 a 1, Alessandria in vantaggio. Pagliari chiama immediatamente due sostituzioni, la Recanatese ha una reazione rabbiosa e cinque minuti più tardi agguanta il pari con un gran gol del solito Sbaffo: il capitano calcia al volo con il destro il cross dalla sinistra di Senigagliesi, la palla si insacca sotto la traversa, niente da fare per Liverani, 1 a 1, undicesimo gol in campionato per Sbaffo. I leopardiani continuano a spingere con Senigagliesi, Liverani salva su Yabre. La Recanatese sembra crederci, ma il veleno è nella coda, al secondo minuto di recupero la difesa della Recanatese si fa trovare impreparata, Lombardi tiene un pallone per Martignago, sponda per Renault che con il destro piazza la sfera nell’angolino alla sinistra di Fallani, 1 a 2. Tutto da rifare con poco tempo a disposizione. Sbaffo prova nuovamente a ruggire ma stavolta Liverani miracoleggia sulla girata in acrobazia del capitano. Termina con una sconfitta dolorosa, la strada per la salvezza si rifà in salita. Sabato prossimo sul campo del Fiorenzuola la squadra di Giovanni Pagliari proverà a cercare il riscatto.

Il tabellino:

RECANATESE (4-2-3-1): Fallani 6; Somma 5,5, Ferrante 6, Vona 6, Ferretti 5,5 (26’ st Yabre ng); Alfieri 6 (19’ st Raparo ng), Morrone 6 (19’ st Senigagliesi 6); Guadagni 6 (36’ st Stampete ng), Sbaffo 7, Carpani 6; Marilungo 5,5 (36’ st Guidobaldi ng). A disp.: Meli, Amadio, Longobardi, Marafini. All. Pagliari

ALESSANDRIA (4-3-3): Liverani 7; Rota 5,5 (1’ st Baldi 6), Checchi 6, Sini 6, Nunzella 6; Perseu 5,5 (1’ st Guidetti 6), Nichetti 6 (37’ st Guillame Renault 7), Speranza 6 (27’ st Lombardi ng); Sylla 6 (19’ st Martignago 6,5), Cori 7, Galeandro 6. A disp.: Marietta, Rossi, Mionic, Ghiozzi, Pagani, Lamesta. All. Lauro

TERNA ARBITRALE: Enrico Gemelli di Messina 5,5 (assistenti Tesi di Lucca e Andreano di Foggia, quarto ufficiale Ghinelli di Roma 2)

RETI: st. 35’ Cori (A), 40’ Sbaffo (R), 47’ Guillaume Philippe Renault (A)

NOTE: spettatori 400 circa. Calci d’angolo 7 a 2. Ammoniti Perseu, Sini, Rota, Nichetti, Ferrante, Sbaffo, Yabre, Raparo. Recupero: 7’ (0+5).