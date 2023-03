CIVITANOVA - Sarà lo special guest della discoteca per la serata dell'8 marzo. Il titolare Daniele Maria Angelini: «Per noi si apre una settimana all'insegna dei grandi eventi»

Festa della donna, mimosa e Rocco Siffredi a Civitanova. Al Donoma arriverà infatti il noto attore e regista porno. Diventato negli ultimi anni una figura celebre anche per partecipazioni a trasmissioni note come l’Isola dei famosi, Rocco Siffredi sarà ospite della discoteca civitanovese per intrattenere il pubblico, (soprattutto femminile) l’8 marzo.

Per l’occasione Donoma ha pensata0 ad un programma interamente dedicato alla donna che inizia con la cena intervallata dal sexy show del Latin Power Entertainment e che vedrà poi come special guest Rocco Siffredi appunto, che si donerà al pubblico per selfie, video, foto e autografi.

«E’ la prima volta che Rocco Siffredi viene ospite al Donoma – dichiara il titolare del Donoma Daniele Maria Angelini – per noi si apre una settimana all’insegna dei grandi eventi: sabato avremo Emis Killa, uno dei rapper più apprezzati reduce da una serie di live sold out per celebrare i dieci del suo disco e poi l’8 marzo Rocco Siffredi. Abbiamo già numerose prenotazioni per la cena». Non è la prima volta di Rocco Siffredi viene in città: l’ultima nel 2019 quando è stato ospite del Gatto Blu.