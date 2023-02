SARNANO - La polizia si occupa della sicurezza sulla neve alla stazione sciistica di Sassotetto. Oggi è stata presentata l'iniziativa e si sono conclusi i White days dell’istituto comprensivo Sant’Agostino di Civitanova, che ha portato sulle piste 350 studenti

Neve sicura, evento questa mattina alla Baita Solaria di Sassotetto di Sarnano, promosso dalla Sassotetto srl, durante il quale è stato presentato il servizio di sicurezza e soccorso attivato presso la stazione sciistica di Sassotetto, coordinata dalla questura di Macerata. La stagione sciistica del comprensorio ha riportato in azione l’attività della polizia, che svolge l’importante ruolo di controllo del rispetto delle regole per la sicurezza dei turisti con un costante presidio del comprensorio appenninico.

«Il ritorno della polizia nel comprensorio sciistico di Sarnano è avvenuto dopo aver registrato, già lo scorso anno, questa esigenza da parte del territorio, manifestata dal sindaco di Sarnano e dalla Sassotetto srl – ha detto il questore Vincenzo Trombadore -. Oggi siamo qui proprio per raccontare questo ritorno e per sottolineare l’importanza di una iniziativa come quella dell’istituto comprensivo Sant’Agostino di Civitanova che ha voluto rendere i ragazzi protagonisti e partecipi di queste giornate sulla neve prestando un’attenzione particolare ai temi della sicurezza. In queste giornate i ragazzi hanno ricevuto istruzioni utili per sciare in sicurezza e salvaguardare anche la sicurezza degli altri, sciando seguendo le regole».

“Neve sicura” è un’iniziativa con molteplici obiettivi, innanzitutto quelli di tutela degli sciatori, andando ad affiancarli con attività propedeutiche di prevenzione a rischi ed infortuni, e di primo soccorso. Tutto il personale specializzato della polizia presente a Sarnano Sassotetto è stato formato alla Scuola Alpina della polizia, a Moena.

«Questo servizio per noi è fondamentale e va ricordato che, in una stazione sciistica come la nostra, nel weekend possono affluire oltre 8mila persone» ha detto il sindaco di Sarnano, Luca Piergentili.

«Tutti noi siamo a conoscenza del fatto che il territorio di Sarnano e dell’Appennino, come anche quello che si affaccia sul mare, siano una ricchezza che ci forniscono grandi occasioni di divertimento ma anche di salute e sicurezza – ha detto Andrea Silipo, amministratore delegato di Sarnano Experience -. L’iniziativa che vogliamo presentare oggi si chiama “Neve sicura perché, anzitutto, presenta un tratto importante. Da quest’anno è tornato il presidio della Polizia e rende il comprensorio un luogo sicuro per tutti coloro che frequentano la montagna. È importante questa manifestazione perché vede presenti sia il Presidio della polizia e l’istituto scolastico civitanovese e questa unione tra montagna e mare non potrebbe essere meglio rappresentata».

Questa giornata ha rappresentato anche l’ultimo appuntamento del progetto “White days” dell’istituto comprensivo Sant’Agostino, che grazie all’iniziativa ha permesso a più di 350 alunni della scuola secondaria di primo grado di fare esperienza sugli sci. «Il nostro istituto ha deciso, nell’ambito della promozione dell’attività motoria a tutto tondo, di promuovere l’attività dello sci per tutte le classi della secondaria di primo grado. Abbiamo organizzato questi sette “White days” durante i quali abbiamo portato tutti gli studenti sulle piste della Maddalena di Sarnano» ha detto Gloria Gradassi, preside dell’istituto. Sulla collaborazione con la polizia nell’ambito dell’iniziativa “Neve Sicura”, ha aggiunto che «Grazie a questa i ragazzi hanno partecipato ad un piccolo corso di formazione durante tutte queste giornate e hanno potuto apprendere i modi corretti di muoversi e comportarsi sulla neve. Siamo particolarmente orgogliosi del progetto proprio perché molti ragazzi non avevano mai sciato venendo dalla costa e sono stati tutti molto soddisfatti. Oggi abbiamo, inoltre, portato la testimonianza di un atleta disabile, Adriano Macchiati, proprio per testimoniare la sua esperienza e per trasmettere ai ragazzi il valore educativo e formativo dello sport».

Presenti all’evento anche l’assessore alla scuola di Civitanova, Barbara Capponi, e l’assessore e vicesindaco del comune di Montecosaro, Lorella Cardinali. Presente anche Nelly Zafirova, docente e coordinatore dell’Ufficio di Macerata del coordinamento per l’educazione fisica e sportiva dell’Ufficio scolastico regionale.