SERIE C - Non c’è Sbaffo, squalificato, ci pensa l'"attaccante" di scorta. All'Artemio Franchi, contro la squadra del temuto Paloschi, finisce 1 a 1. Quarto risultato utile di fila per i leopardiani di Pagliari, ancora fuori dalla zona playout. Domenica prossima al Tubaldi arriverà l’Alessandria

di Andrea Cesca

Non c’è Sbaffo, ci pensa Carpani. La Recanatese torna a casa con un punto dalla trasferta di Siena grazie ad un gol del suo attaccante di scorta. Carpani, una vita da mediano per dirla con Ligabue, mette a segno il settimo gol stagionale in campionato e toglie le castagne dal fuoco a Pagliari. Dopo un primo tempo ben giocato nel quale l’arbitro sorvola su un fallo di mano in area toscana, ad inizio ripresa i giallorossi vanno in affanno e subiscono la rete del vantaggio locale. Il Siena sembra avere la partita in pugno, ma la Recanatese reagisce e trova il pareggio che vale il quarto risultato utile consecutivo. Prosegue dunque la marcia verso la salvezza, l’obiettivo che si è prefissato la società. Al termine della stagione regolare mancano nove giornate, la permanenza tra i professionisti passerà dai prossimi scontri diretti.

Allo stadio Artemio Franchi va in scena l’anticipo della 29esima giornata di campionato (Serie C girone B). Il Siena evoca piacevoli ricordi per i leopardiani, la prima vittoria stagionale è arrivata contro i bianconeri. Ferrante e compagni sono reduci da due vittorie consecutive contro altrettante squadre toscane. Giovanni Pagliari deve fa la conta delle assenze. Oltre a Gomez, Pacciardi, Paudice, Peretti e Giampaolo stavolta manca anche Sbaffo. Il capitano è stato appiedato per una giornata dal giudice sportivo, partono titolari Foresta e Marilungo, in difesa si rivede Vona, dopo un lungo stop Raparo va in panchina. Nel girone di ritorno i giallorossi viaggiano a ritmi sostenuti, quasi da playoff: quattro vittorie, quattro pareggi ed una sola sconfitta. Nei padroni di casa sono assenti i lungodegenti Buglio, Mora, De Paoli e Picchi oltre a Crescenzi che prova nel pre gara ma deve gettare la spugna a causa di un problema fisico.

La cronaca. Favalli va giù in area dopo due giri di lancette e reclama il penalty. Belloni prova la conclusione dalla distanza, blocca Fallani. L’avvio di partita è favorevole al Siena, i padroni di casa fanno possesso palla, la prima occasione da rete però è della Recanatese: al 12’ Guadagni in area calcia forte quasi dalla linea di fondo, sventa Lanni, sulla ribattuta di Yabre Meli respinge con le mani, l’arbitro non interviene scatenando le proteste dei giallorossi. Guadagni è l’uomo più pericoloso in fase d’attacco, al 23’ sfonda sulla destra e calcia sul primo palo, Lanni si oppone. La difesa della Recanatese chiude bene gli spazi, Meli cerca fortuna con un tiro da fuori area, Fallani fa buona guardia. Prima del riposo Guadagni entra in area sulla sinistra, Lanni vince ancora il duello con il numero 7 ospite e salva il risultato.

La Recanatese torna in campo con Senigagliesi al posto di Morrone, Pagliari vuole provare a prendere in velocità la retroguardia avversaria, ma il Siena spinge e si rende subito pericoloso. Fallani devia in angolo la conclusione di Raimo, Castorani arriva in lieve ritardo sull’assist di Paloschi a porta sguarnita. Il forcing dei padroni di casa mette alle corde la Recanatese e al 62’ la retroguardia capitanata da Ferrante capitola: Disanto calcia in porta, Fallani smanaccia la sfera sui piedi di Meli che gonfia la rete da due passi (1 a 0).

Pagliari effettua altre tre sostituzioni e rimette in equilibrio la squadra, poi entra anche Raparo, la Recanatese dopo un avvio di ripresa in difficoltà ricaccia il Siena nella propria metà campo allontanando le offensive dei locali. La rete del pareggio arriva poco dopo la mezzora: Riccardi svirgola un cross di Senigagliesi, la volee con il sinistro di Carpani appena dentro l’area di rigore non lascia scampo a Lanni (1 a 1 e settimo gol in campionato per Carpani, quinto contro squadre toscane). La Recanatese prende coraggio, Lanni alza sopra la traversa la gran botta di Ferretti dopo che Belloni aveva fatto paura a Fallani. Nelle battute conclusive il Siena manda in campo l’ex Maceratese Orlando, il risultato però non cambia.

La Recanatese torna a casa con un buon punto dalla città del palio, in attesa delle altre partite salgono a sei le lunghezze di vantaggio sulla zona playout. Domenica prossima al “Nicola Tubaldi” arriverà l’Alessandria.

Il tabellino:

SIENA (4-3-2-1): Lanni 7; Raimo 6, Franco 6, Riccardi 5,5, Favalli 6; Castorani 6, Leone 6 (43’ s.t. Orlando n.g.), Meli Marco 6,5 (28’ s.t. Collodel n.g.); Belloni 6 (43’ s.t. Petrelli n.g.), Disanto 6; Paloschi 6. A disp.: Manni, Berti, Frediani, Bearzotti, Ciurli, Verduci, Motoc, De Santis. All.: Pagliuca.

RECANATESE (4-4-1-1): Fallani 6,5; Somma 6, Ferrante 6,5, Vona 6, Yabre 6 (15’ s.t. Ferretti 6); Guadagni 6,5, Morrone 6 (1’ s.t. Senigagliesi 6), Alfieri 6 (30’ s.t. Raparo n.g.), Carpani 6,5; Foresta 6 (22’ s.t. Guidobaldi n.g.); Marilungo 5,5 (22’ s.t. Stampete n.g.). A disp.: Meli Gabriel, Amadio, Longobardi, Quacquarelli, Guidobaldi, Marafini. All.: Pagliari.

TERNA ARBITRALE: Edoardo Gianquinto di Parma (assistenti Lauri di Gubbio e Morotti di Bergamo, quarto ufficiale Papagno di Roma 2).

RETI: 17’ s.t. Meli, 32’ s.t. Carpani.

NOTE: ammoniti Meli e Leone. Calci d’angolo 10 a 4 per il Siena. Recupero: 7’ (2′ + 5′).