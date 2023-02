PROMO - La Sonia Rossi Academy è un ente formativo di nuova costituzione, accreditato dalla Regione Marche nel 2021. La titolare: «Le imprese avevano bisogno di un grande cambiamento, diretto verso la sostenibilità, il digitale e l’innovazione, ma soprattutto verso la “cultura della formazione”. Ciò implica un adeguamento lavorativo per riqualificare il proprio personale ovvero per le persone che vogliono cambiare il proprio stile di vita»

La Sonia Rossi Academy è un Ente Formativo di nuova costituzione, accreditato dalla Regione Marche nel 2021, eroga formazione professionale e continua in diversi settori per i privati e per le aziende. La fondatrice, Sonia Rossi, tatuatrice professionista da moltissimi anni, ha preso coscienza del fatto che le imprese avevano bisogno di un grande cambiamento, diretto verso la sostenibilità, il digitale e l’innovazione, ma soprattutto verso la “cultura della formazione”. Ciò implica un adeguamento lavorativo per le aziende che devono riqualificare il proprio personale ovvero per le persone che vogliono cambiare il proprio stile di vita, e l’unica arma a disposizione è sicuramente la formazione, con la “F maiuscola”. Questa voglia di cambiamento è alla base della creazione della Sonia Rossi Academy.

L’Accademia ha iniziato la propria attività formativa rivolgendosi ai settori più vicini alla forma mentis della fondatrice, il settore del Beauty, ma l’obiettivo a breve è quello di ampliare l’offerta formativa, implementando i settori dei corsi proposti, grazie alla collaborazione con “Gold Form”, una “NewCo” costituita da un team di professionisti che offre servizi alla formazione a 360 gradi.

«Il primo corso avviato dall’Accademia, nel mese di dicembre 2022, è stato quello di “Operatore di tatuaggio e piercing”, con docenti di alta professionalità e competenze accreditate, che provengono dal mondo del lavoro – spiega Sonia Rossi -, hanno esperienza diretta sul campo, questo ci permette di creare un ambiente educativo inclusivo, assicurando al singolo studente di ricevere l’attenzione ed il supporto di cui ha bisogno durante il percorso. Il nostro obiettivo è quello di creare programmi che coinvolgano ed attraggano ogni singolo studente, impegnandoci a rendere l’apprendimento stimolante ed aiutandoli a superare le sfide e realizzare gli obiettivi proposti in un ambiente attento e collaborativo».

La filosofia della Sonia Rossi Academy è la formazione professionale di livello superiore che permette di realizzare i propri sogni e quindi di arrivare al successo più velocemente. Nel perseguimento della “mission”, l’Accademia pone il cardine di tutto nella qualità dei servizi offerti.

Pertanto le attività vengono orientate a formare competenze immediatamente spendibili sul mercato del lavoro locale e regionale, attraverso il contatto in aula con professionisti ed esperti dei settori di riferimento e, all’esterno, con le aziende, anche attraverso un uso intensivo e generalizzato di periodi di stage e di alternanza formazione – lavoro. Nello stesso tempo, la Sonia Rossi Academy è attenta alla valorizzazione dei talenti ed alla formazione integrale della persona e delle sue aspirazioni al miglioramento continuo.

Anche per tale ragione, in un’ottica di supporto della cultura d’impresa, l’Accademia intende promuovere le professionalità emergenti, favorire l’incontro tra domanda e offerta sulle opportunità e le esperienze nel mondo del lavoro e promuovere la nascita di nuove realtà imprenditoriali supportate da un elevato livello professionale delle risorse umane.

La fondatrice prosegue affermando con forza di aver voluto e successivamente attivato molte convenzioni con vari Istituti superiori e Università non solo nella Regione Marche ma anche in altre regioni, ed anche con aziende importanti sul territorio nazionale, grazie al lavoro del partner “Gold Form”, aprendo un dialogo diretto con le stesse aziende che ci permette di profilare le richieste provenienti dal mondo del lavoro e trasformarle in formazione. La nuova sede è stata fortemente voluta perché vuole essere un luogo di confronto e di crescita per tutti gli iscritti, nonostante al giorno d’oggi la formazione si diriga verso l’e-learning. L’ambiente formativo deve essere stimolante, alla Sonia Rossi Academy gli studenti possono usufruire delle aule e degli spazi comuni anche al di fuori degli orari di lezione. I tutor sono sempre a disposizione per risolvere i loro dubbi e le loro richieste.

Sonia Rossi Academy S.r.l. e Gold Form sono situati in Civitanova, in via Luigi Einaudi 108 int. 80 presso il Centro Commerciale Aurora. Per informazioni si può scrivere una e-mail a questo indirizzo o contattare la segreteria studenti al numero 0733/1584258. Visitate il sito ufficiale o le pagine Facebook e Instagram.

