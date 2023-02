SERIE C - Il capitano realizza il decimo gol in campionato e trascina i leopardiani verso l'obiettivo stagionale. Al Tubaldi arriva la seconda vittoria consecutiva. Salgono a cinque i punti di vantaggio sulla zona playout con una partita in meno da giocare

di Andrea Cesca

Il Re Leone ruggisce ancora, la Recanatese batte di misura il Pontedera e fa un altro passo molto importante verso la salvezza. Salgono a cinque i punti di vantaggio sulla zona playout con una partita in meno da giocare.

La squadra allenata da Giovanni Pagliari gioca un gran bel primo tempo, ma non trova la via della rete complice un po’ di sfortuna, un colpo di testa di Sbaffo e poi Giampaolo colpiscono in pieno la traversa. Nella ripresa il capitano sblocca il risultato e va in doppia cifra (decimo gol in campionato per lui) Fallani chiude bene lo specchio della porta, dove non arriva il portiere ci pensano Marafini e Ferrante. Vittoria per 1 a 0 meritata, la Recanatese getta le basi per la permanenza tra i professionisti.

Dopo la trasferta di Lucca alla lista degli infortunati della Recanatese si è aggiunto Paudice, vittima di un grave infortunio alla spalla. La stagione è compromessa per l’attaccante, la società ha già fatto sapere che non tornerà sul mercato. Contro il Pontedera Pagliari deve rinunciare anche a Raparo, Pacciardi, Vona e Gomez. L’unica novità nell’undici titolare rispetto alla vittoriosa trasferta in Toscana è Giampaolo. Il tecnico dei granata Max Canzi ha squalificati Shiba, Martinelli e Ladinetti. In società con il Pontedera c’è una vecchia conoscenza della Maceratese, Andrea Bargagna, che ha legato il proprio nome ad uno dei momenti più bui del sodalizio biancorosso.

La Recanatese ha bisogno di punti per prendere le distanze dalla parte bassa della classifica, i giallorossi hanno vinto solo due volte in casa nel corso di questa stagione, sempre contro squadre toscane (Siena e Carrarese). Il primo tempo è un monologo dei padroni di casa che partono sparati e vanno subito vicini alla segnatura: dopo neanche 1’ Sbaffo colpisce la traversa sul calcio d’angolo di Guadagni, sulla ribattuta Siano si trova il pallone tra le mani. Fallani non viene mai chiamato in causa, Sbaffo al 18’ vede il portiere avversario fuori dai pali e tenta il pallonetto, palla alta. Il capitano entra nella gran parte delle azioni d’attacco: al 24’ crossa dalla sinistra, botta al volo di Guadagni con il piede debole, fuori di poco. La supremazia della Recanatese è evidente, la sfortuna anche: al 36’ grande azione di Giampaolo, l’attaccante arrivato al limite scarica il destro, la palla colpisce in pieno la traversa. Il primo tempo si chiude con due legni a zero per la squadra di Pagliari, Pontedera non pervenuto.

Il secondo tempo si apre con una bella parata di Fallani sulla girata del neo entrato Ianesi. Bonfanti segue ad uomo Sbaffo per provare a limitarne le giocate. Il difensore ha vita dura tant’è che al 58’ il Re Leone sblocca il risultato: Yabre scodella in mezzo un pallone, Sbaffo come un rapace d’area di rigore anticipa il diretto avversario e il portiere e gonfia la rete (1 a 0 e decimo gol in campionato per il capitano). La porta di Fallani corre un altro grosso rischio al 70’ quando Catanese si trova tra i piedi la palla buona per il pareggio, Marafini è provvidenziale sul sinistro ravvicinato, palla murata in angolo. La Recanatese si abbassa troppo, il Pontedera guadagna metri, un colpo di testa di Marcandalli sorvola la traversa, allo scadere del 90’ Fallani salva il risultato su Catanese. In pieno recupero Stampete duetta con Ferretti ma calcia alle stelle la palla del possibile raddoppio.

Al triplice fischio finale è festa grande in casa Recanatese, si abbracciano gli uomini della panchina. I giallorossi mettono in cassaforte tre punti di vitale importanza. Sabato prossimo trasferta a Siena.

Il tabellino:

RECANATESE (4-2-3-1): Fallani 7; Somma Francesco 6, Ferrante 6,5, Peretti 6 (11’ st Marafini 7), Yabre 6,5; Alfieri 6 (21’ st Foresta ng), Morrone 6 (21’ st Senigagliesi ng); Guadagni 7 (41’ st Ferretti ng), Sbaffo 7,5, Carpani 6; Giampaolo 6,5 (11’ st Marilungo 6). A disp.: Meli, Amadio, Longobardi, Quacquarelli, Stampete. All. Pagliari

PONTEDERA (3-4-1-2): Siano 6; Marcandalli 6, Espeche 6, Bonfanti 5,5 (32’ st Somma Marco ng); Perretta 6, Catanese 6, Guidi 6, Goncalves 5,5 (21’ st Sosa ng); Benedetti 6; Cioffi 5,5 (1’ st Ianesi 6), Nicastro 5. A disp.: Stancampiano, Vivoli, Peli, De Ioannon. All. Canzi

TERNA ARBITRALE: Antonio di Reda di Molfetta (assistenti Jorgij di Albano Laziale e Cassano di Saronno, quarto ufficiale Amadio di Terni)

RETE: 13’ s.t. Sbaffo (R)

NOTE: spettatori 300 circa. Calci d’angolo 5 a 3 per il Pontedera. Ammoniti Cioffi, Alfieri, Sbaffo. Recupero: 4’ (1’+3′)