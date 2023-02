SERIE C - Al Del Conero finisce 1 a 1. Il centrocampista biancorosso segna nel finale e risponde alla giocata dell'attaccante sardo, applaudito dai tifosi dorici. Melchiorri a secco per la prima volta da quando è arrivato, ma è suo l'assist del pareggio. I ragazzi di Colavitto restano quarti e domenica ospiteranno la Virtus Entella (terza)

L’Ancona torna a muovere la classifica dopo il ko nel derby di Fermo, ma non va oltre l’1 a 1 contro l’Olbia. Al Del Conero i sardi sono più volte pericolosi, fino a sbloccare grazie ad una bellissima rovesciata di Ragatzu (uscito fra gli applausi di tutto il pubblico nella ripresa). I biancorossi di Colavitto trovano il pareggio con un altro bel gesto tecnico, il colpo di testa di Simonetti, servito da Melchiorri (per la prima volta a secco da quando è nel capoluogo marchigiano). L’Ancona resta al quarto posto (49 punti), sette lunghezze di ritardo dalla Virtus Entella, domenica prossima ospite alle 14.30 di nuovo al Del Conero.

La cronaca. Nel primo tempo le conclusioni in porta sono solo dei sardi. Dopo una prima fase di studio, la prima occasione (20′) capita sui piedi di Contini, ma Perucchini respinge la bordata appena entrato in area dopo un coast to coast personale sulla fascia destra. Al 28′ il colpo di testa di Nanni, su traversone dalla destra, termina fuori di un nulla. Al tramonto del primo tempo (41′) l’Olbia passa in vantaggio: angolo di Biancu e rovesciata splendida di Ragatzu (centrale ma nulla da fare per Perucchini), lasciato colpevolmente solo all’altezza del secondo palo. L’Ancona prova a scuotersi nella ripresa e il primo tentativo giunge solamente al 54′ Melchiorri, di testa sugli sviluppi di un corner, palla deviata e fra le mani di Sposito. Subito dopo il mancino da fuori di Ragatzu (a lato). Colavitto allora mescola le carte e inserisce Spagnoli (per Petrella), Prezioso (per Basso), Martina (per Brogni) e Prezioso (per Basso). I cambi portano i frutti sperati nel finale di partita. Al 77′ Bellodi rischia l’autogol, salva Sposito con un miracolo. Il portiere nulla può all’83’ quando l’Ancona trova il pareggio: Melchiorri crossa dalla sinistra per Simonetti che si inserisce in area e con una grande frustata di testa realizza l’1 a 1 finale. I dorici ci provano un paio di minuti più tardi con Paolucci, di collo al volo, ma Sposito è attento.

Il tabellino di Ancona – Olbia 1-1:

ANCONA (4-3-3): Perucchini; Mezzoni, Mondonico, Camigliano, Brogni (69′ Martina); Simonetti, Gatto (69′ Paolucci), Basso (60′ Prezioso); Petrella (60′ Spagnoli), Melchiorri, Moretti (82′ Lombardi). A disp.: Vitali, Perri, Pecci, Barnabà, Mattioli, Fantoni. All.: Colavitto.

OLBIA (3-4-1-2): Sposito; Brignani, Bellodi, Emerson; Arboleda, Dessena, Biancu, Sperotto (88′ Travaglini); Contini (60′ La Rosa); Ragatzu (88′ Boganini), Nanni (60′ Corti). A disp.: Van der Want, Fabbri, Incerti, Zanchetta, Babbi, Sueva. All.: Occhiuzzi.

TERNA ARBITRALE: Di Francesco di Ostia Lido (Bernasso di Milano – Rizzello di Casarano)

RETI: 41′ Ragatzu (O), 83′ Simonetti (A)

NOTE: ammoniti: Brignani, Corti, Arboleda, Simonetti. Recupero: 8′ (5′ +3′)