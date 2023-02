SUPERENALOTTO - Il locale di Montecassiano è al secondo posto in Italia nella graduatoria delle vincite più alte che si sono registrate con un colpo solo. Uno dei cinque fortunati (4 milioni e 123mila euro a testa) ha scoperto di avere in mano i numeri vincenti per caso stamattina entrando al bar, dove è arrivato anche un altro neomilionario che non si è presentato al lavoro a Tolentino

di Luca Patrassi

Dei cinque clienti del bar pasticceria “Dolce Forno” a Vallecascia di Montecassiano, diventati milionari da ieri sera grazie alla quota del sistema giocato al Superenalotto, due questa mattina si sono presentati nel locale. Sono due operai, tra i quaranta e i cinquanta anni, uno di Montecassiano e l’altro di un paese limitrofo. Il passaparola di paese ha giù dato un nome ed un cognome ad uno dei due, appunto un operaio che lavora al Cosmari di Tolentino e che stamattina non si sarebbe presentato al lavoro. Stamattina peraltro, prima di iniziare il lavoro, uno dei vincitori si è presentato al bar per il solito caffè e ha dato lo scontrino alla barista per il controllo, ignorando fosse quello milionario. Poi – riferiscono gli avventori che erano presenti – si è messo seduto, per riprendersi dall’emozione. Insomma due delle cinque vincite sono finite a persone normalissime che hanno preso coscienza che la loro disponibilità economica è variata di molto.

Il bar questa mattina era molto frequentato, clienti abituali ed altri incuriositi dall’evento, tante anche le telecamere. Dice Barbara Baldo, moglie di Daniele Giaconi contitolare (con Lucia Giaconi) dell’attività commerciale: «E’ stata una mattinata bellissima quella di oggi, piena di emozioni e di gioia. I vincitori sono cinque nostri clienti, i primi due sono passati questa mattina come al solito, stavolta oltre a pasta e caffè hanno “preso” anche quattro milioni di euro. Sono felicissima, come se avessi vinto io anche se appunto non ho vinto io, sono felice per loro e mi auguri che un regalino che lo facciano».

Nel bar non si parla d’altro, il cartello che annuncia la vincita da 21 milioni è ben in evidenza. C’è anche chi propone una riflessione un pochettino controconcorrente: «Immagina se avessi vinto 300 milioni, mi si sarebbe creato un problema, che ci faccio?». Un problema che però non sembra angustiare i due vincitori noti della cinquina di Montecassiano. Al bar è un flusso continuo di clienti che entrano per il caffè, paste, pane, sigarette, giochi vari, ma anche per sapere qualcosa di più della vincita, quelli del bar – titolari e addetti – sono irremovibili, nessuna indiscrezione filtra da loro sull’identità dei vincitori, ma basta spostarsi di qualche metro per raccogliere le voci di chi c’era, ha visto, e se non ha visto ha sentito.

Le notizie sicure sui due vincitori sono che si tratta di due operai tra i 40 e i 50 anni, uno di Montecassiano e l’altro del circondario, uno lavora per una azienda di Tolentino dove oggi non si è presentato. Resta da capire chi siano gli altri tre, anche se c’è l’impressione che anche questi ultimi siano ben noti a chi ha venduto le quote del sistema che ha portato nelle tasche di cinque persone 4 milioni e 123mila euro per una vincita complessiva di 20 milioni 618mila e 535 euro che fanno del “Dolce Forno” di Montecassiano il bar secondo in classifica nella storia delle vincite in Italia, dietro a un’attività campana.

Adesso tutti si guardano attorno pensando che prima o poi i neomilionari facciano un “passo falso”, magari un semplice cambio di stile di vita che lasci appunto intuire che il conto in banca è cambiato. Le voci continuano a correre, almeno per quelli che sono ancora anonimi e magari preferiscono far spegnere le luci della ribalta prima di farsi sentire, magari con quelli del “Dolce Forno”. Intanto prova ad inserirsi anche il sindaco Leonardo Catena: «Felice per la vincita, mi auguro che siano di Montecassiano e che si ricordino del loro Comune».