MONTE SAN GIUSTO - I lavori in corso e terminati nel comune guidato dal sindaco Andrea Gentili

Tetto del bocciodromo, ottanta nuovi loculi al comitero, nuovo piazzale tra via Castelletta e via Rossini, manutenzione con verniciatura dei pali della pubblica illuminazione in via Fontanelle.

Sono i lavori in corso e completati a Monte San Giusto. A fare il punto della situazione è l’amministrazione. «Sono stati avviati i lavori per il rifacimento del tetto del bocciodromo comunale. L’amministrazione, dopo aver partecipato al bando “Sport e Periferie”, è stata beneficiaria di un contributo pari a 120mila euro, al quale sono stati aggiunti ulteriori 80mila di avanzo disponibile per un totale pari a 200mila euro di investimento complessivo». L’esecuzione dei lavori è affidata alla ditta Cem Carpenterie Srl, mentre la Ciucaloni Srl di Massa Fermana si occuperà della realizzazione dei nuovi ottanta loculi al cimitero.

Nei giorni scorsi, invece, «sono terminati i lavori di riqualificazione del piazzale tra via Castelletta e via Rossini, eseguiti dalla ditta Porfiri Sandro srl. L’intervento ha previsto la realizzazione di nuove caditoie, la linea per la pubblica illuminazione e il rifacimento del manto stradale». Infine, la ditta Stacchio Impianti sta effettuando dei lavori di manutenzioni con la verniciatura dei pali della pubblica illuminazione in Via Fontanelle. «L’attività proseguirà nelle prossime settimane con l’installazione di nuovi quadri elettrici – conclude il Comune -. Continua l’impegno dell’amministrazione verso il rinnovo e una più efficiente gestione dell’impianto di illuminazione avviato nel 2015 con la scelta di sostituire con proiettori led i circa 1500 punti luce presenti sul territorio comunale e che è, poi, proseguito con le attività di manutenzione e riqualificazione dei cablaggi e dell’impiantistica».