ANCONA - Due clienti si sono lamentati della qualità del cibo e della lentezza con cui venivano serviti, iniziando a insultare il personale. Sul posto la polizia

San Valentino di fuoco, con tanto di ‘spettacolo’, in un ristorante da tutto esaurito.

Le Volanti sono dovute intervenire nella serata di ieri per il comportamento tenuto da due clienti, andati a cena probabilmente senza pensare che la data coincideva con la ricorrenza della festa degli innamorati, che hanno iniziato a mostrarsi maleducati e indisponenti nei confronti del personale.

I due, infatti, si sono inizialmente lamentati del servizio, a loro dire pessimo e lento, e della qualità del cibo, offendendo la figlia del titolare e gli altri camerieri.

Il ristoratore si è quindi visto costretto a intervenire per cercare di placare gli animi, ma uno dei due clienti, improvvisamente, ha preso una bottiglia d’acqua per poi lanciarla verso il bancone del bar, infrangendo un’altra bottiglia che è andata in pezzi.

Il titolare ha dunque cercato di far calmare l’uomo ma questo, per tutta risposta, gli ha sferrato un pugno al viso. Il titolare ha quindi reagito colpendolo a sua volta e spingendolo lontano.

I poliziotti arrivati sul posto hanno riportato gli animi alla calma identificando il cliente, un albanese di 50 anni, che ha confermato il fatto di essere stato colto dall’ira e di aver lanciato una bottiglia d’acqua per palesare il proprio disappunto perché, a suo dire, il titolare aveva posizionato il tavolo da lui prenotato, in una posizione isolata rispetto agli altri commensali.

Duranti le fasi dell’intervento, entrambe le parti sono stati informate del fatto di poter sporgere denuncia.

