SAN SEVERINO - La cerimonia di consegna all’associazione Help Sos Salute e Famiglia Odv da parte dell’Ordine di Malta Delegazione Marche Nord

Generosa donazione di oltre ottanta giocattoli per i bambini bisognosi all’associazione Help S.O.S. Salute e Famiglia Odv di San Severino da parte dell’Ordine di Malta Delegazione Marche Nord. Si è svolta venerdì mattina, la cerimonia di consegna dei giochi nella sede dell’associazione alla presenza del vescovo Francesco Massara, dell’ospedaliere Carlo Vitalini Sacconi e del vice ospedaliere Edoardo La Rosa, del commissario per le Marche Nord Italo D’Angelo, della vice sindaco Vanna Bianconi, del maresciallo Lucarelli del Comando Carabinieri, del comandante della Polizia municipale, della Caritas Vicariale di San Severino nella presenza di don Aldo Romagnoli e del presidente dell’associazione Virgilio Puccitelli Riccardo Brandi, ricevuti dalla presidente Marcucci Cristina e da diversi volontari.

«L’Ordine di Malta – si legge in una nota – è un ordine religioso cavalleresco legato alla Santa Sede che ha come finalità l’assistenza agli ultimi, il difendere e testimoniare la fede servendo i poveri ed i malati, un impegno che si traduce in realtà in 120 paesi del mondo attraverso i progetti umanitari e di assistenza sociale. I membri devono dimostrare dedizione a questi principi e vengono ammessi nei rispettivi Paesi nei priorati e nelle associazioni nazionali dell’Ordine di Malta. I giochi sono stati consegnati ai bambini sabato mattina con una piccola festicciola alla presenza dei familiari con tanti palloncini e qualche gioco istruttivo, festa alla quale hanno partecipato anche i Cavalieri dell’Ordine di Malta Alberto Alessandrini, Raffaele Scuppa e Stefano Carnevali. L’associazione Help nella propria sede sociale, già da tempo si occupa tra le altre cose di aiutare le famiglie in difficoltà, dando seconda vita al vestiario e ai giochi ricevuti in donazione. Il Commissario Marche Nord che comprende le province di Pesaro-Urbino, Ancona e Macerata, Italo D’Angelo venerdì era presente con i Cavalieri Pietro Cappuccini e Stefano Carnevali. Sono questi piccoli gesti che riempiono il cuore».