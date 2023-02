FORMAZIONE - E' destinato a giovani laureate, sono previsti 3 giornate suddivise in tre cicli

Corso di formazione di tre giorni, gratuito, su “Leaderhip e genere: una sfida sostenibile”, realizzato da Sda Bocconi – School of management dell’Università Bocconi di Milano. A organizzarlo è il Sorpoptimist international d’Italia insieme a Sda Bocconi. Il Soroptimist riconosce il ruolo della formazione come elemento fondamentale per la crescita personale e professionale nel mondo del lavoro. A tal fine offre la possibilità a giovani donne selezionate dal club del Soroptimist International d’Italia di partecipare gratuitamente al corso di formazione. È dedicato a giovani laureate e l’età massima è 28 anni. Obiettivi del corso: «Il percorso di sviluppo al femminile viene proposto come itinerario di crescita personale per consentire di riflettere sulle cause dell’esclusione femminile dal mercato del lavoro e i possibili limiti, organizzativi e soggettivi, che la maggior parte delle donne incontra nella vita professionale. Il percorso vuole altresi offrire concreti strumenti per affrontare il mercato del lavoro con un atteggiamento proattivo e propositivo».

Per partecipare alle selezioni, le candidate dovranno compilare l’apposita domanda di partecipazione reperibile sul sito www.soroptimist.it, sezione Bandi, e inoltrarla entro il giorno 28 febbraio alla sede del Club Soroptimist o all’indirizzo della Presidente del Soroptimist Club presente sul territorio corrispondente alla residenza o al domicilio della candidata o alla Presidente dell’e-club. Il corso si articola in 3 giornate di formazione, realizzate in tre cicli: 24-25-26 maggio 2023, 28-29-30 giugno 2023, 5-6-7 luglio2023. La Sda Bocconi rilascerà un attestato finale di frequenza alle partecipanti del Corso.

Il Soroptimist International Club di Macerata valuterà le domande che pervengano da candidate residenti in provincia. Le domande dovranno essere inviate con posta ordinaria alla presidente del Soroptimist club di Macerata, Giuliana Giustozzi Medei: via Natali, 33 62100 Sforzacosta Macerata e anticipate per e-mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected] (entro il 28 febbraio 2023).