Camion sbaglia manovra:

giù recinzione di una villetta

CIVITANOVA - Incidente intorno alle 20 in via D'Annunzio. Non ci sono feriti

15 Febbraio 2023 - Ore 20:42 - caricamento letture

Manovra sbagliata e il camion si schianta contro il muretto di un’abitazione. Incidente, senza feriti, attorno alle 20 a Civitanova, in via D’Annunzio, angolo via Aleramo. Un mezzo pesante, mentre faceva manovra per svoltare in via Aleramo ha stretto troppo la traiettoria ed è finito contro la recinzione di una villetta. Ha divelto la grata e danneggiato il marciapiede e il muretto di contenimento. I massi che si sono staccati sono finiti anche in mezzo alla carreggiata rendendo pericoloso il transito. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia stradale e il servizio di reperibilità per la sistemazione della strada e la rimozione dei detriti. (Foto di Federico De Marco)

