PROCESSO - Erano stati condannati per peculato dalla Corte d'appello di Perugia. La Cassazione ha stabilito che il nuovo procedimento si farà a Firenze

Nuovo ribaltamento in Cassazione sulla vicenda delle spese facili in Regione: annullate le condanne per l’ex governatore Gian Mario Spacca e per l’ex presidente dell’Assemblea Giacomo Bugaro. Tutti e due erano stati condannati dalla Corte d’appello di Perugia nel 2021 per peculato, Spacca a un anno un anno e mezzo, Bugaro a un anno e 8 mesi, pena sospesa per entrambi. Ora la Suprema corte ha rinviato gli atti alla Corte d’appello di Firenze per un nuovo processo.

IL procedimento, in cui viene contestato l’uso di fondi pubblici per attività non strettamente legate ai gruppi consiliari come pranzi, cene, regali, riguarda gli anni 2008-2012. Dopo le indagini della Guardia di finanza erano finiti sotto inchiesta 60 ex consiglieri regionali. Nella prima tornata procedimentale, davanti al gup, in 55 avevano scelto il rito ordinario e cinque l’abbreviato tra cui Spacca e Bugaro, e altre tre persone poi assolte in seguito. Per i primi 55 il proscioglimento decretato dal gup era stato annullato dalla Cassazione, dando vita a un nuovo procedimento poi ‘spezzettato’ tra rito ordinario e abbreviati, questi ultimi conclusi tra assoluzioni e una prescrizione.

Spacca e Bugaro, assoluzioni in primo grado e in appello ad Ancona, revoca parziale dell’assoluzione in Cassazione, nuova condanna nell’appello bis di Perugia per spese residue ammontanti a qualche centinaia di euro e, infine, il nuovo annullamento della condanna in Cassazione. Ora atti alla Corte d’appello di Firenze per entrambi, difesi dagli avvocati Maurizio Barbieri e Davide Toccaceli di Ancona.

Al tribunale di Ancona è ancora in corso il processo per 55 ex consiglieri che hanno deciso di procedere con l’ordinario.