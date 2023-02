SASSOFERRATO - L'animale è stato notato dai carabinieri che erano impegnati in alcuni controlli sui rifiuti abbandonati. Spaventato, è stato visitato nella clinica veterinaria universitaria di Matelica. Nei guai il proprietario dell'area

Erano impegnati in un controllo sull’abbandono dei rifiuti nella zona di Sassoferrato quando hanno notato una volpe all’interno di una trappola installata in un terreno agricolo recintato.

I carabinieri Forestali hanno notato che si trattava di una gabbia metallica, con tanto di esca e paratoia a caduta, e conteneva dei pezzi di carne messi ad hoc per attirare.

Accertata la proprietà del terreno recintato nel quale risultava esserci anche un pollaio, i militari hanno subito provveduto a identificare il presunto responsabile, successivamente denunciato per utilizzo di mezzi di caccia non consentiti, tentato furto venatorio e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e cagionevole di gravi sofferenze.

L’esemplare di volpe, immediatamente preso in cura, è stato portato presso la clinica veterinaria universitaria di Matelica e, una volta visitata e curata, è stata rimessa in libertà nel proprio habitat.