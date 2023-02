PORTO RECANATI - L'amministrazione e il Comando provinciale hanno firmato un accordo per prevenire eventuali illeciti sui fondi messi a disposizione dall'Ue

Comune di Porto Recanati e Guardia di finanza insieme contro le eventuali frodi sul Pnrr. E’ il secondo accordo siglato in provincia, dopo quello di Camerino. La firma oggi a Palazzo Volpini tra il comandante provinciale delle Fiamme Ferdinando Falco e il sindaco Andrea Michelini. L’accordo di collaborazione, valido fino al completamento del Pnrr e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, prevede infatti che il Comune di Porto Recanati ponga a disposizione della Guardia di finanza dati e informazioni, di cui sia venuto a conoscenza quale soggetto destinatario finale, beneficiario o attuatore, ritenuti utili per la prevenzione e la repressione di illeciti.

Le Fiamme gialle potranno così utilizzare gli elementi acquisiti per orientare gli accertamenti verso quei soggetti e quei contesti connotati da più elevato rischio. Falco, evidenziando la storica portata dell’intervento pubblico a sostegno dell’economia e dell’ammodernamento del Paese, ha sottolinea il primario impegno delle Fiamme gialle in tale contesto. Michelini, da parte sua, ha inteso rimarcare come l’Amministrazione comunale abbia subito accolto positivamente la proposta di accordo, nella piena consapevolezza che si tratti di uno strumento di assoluta valenza nella lotta agli illeciti della specie.