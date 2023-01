L'INTESA è stata firmata questa mattina tra il comandante Fernando Falco e il sindaco Roberto Lucarelli. L'ente metterà a disposizione delle Fiamme gialle dati e informazioni utili per scoprire eventuali illeciti

Lavoro di squadra per presidiare il corretto utilizzo delle ingenti risorse messe a disposizione dal Pnrr. Il Comune di Camerino metterà a disposizione della Guardia di finanza dati e informazioni ritenuti utili per la prevenzione e la repressione di illeciti. Si tratta di dati circostanziati e notizie qualificate, di cui sia venuto a conoscenza quale soggetto destinatario finale, beneficiario o attuatore. Da parte loro, i finanzieri potranno utilizzare gli elementi così acquisiti per orientare efficacemente la propria azione verso quei soggetti e quei contesti connotati da più elevato rischio, avviando conseguenti analisi, approfondimenti e controlli.

E’ questo il contenuto del protocollo d’intesa tra il Comando provinciale della Guardia di finanza e il Comune di Camerino, firmato questa mattina. Il comandante provinciale Ferdinando Falco, evidenziando la storica portata dell’intervento pubblico a sostegno dell’economia e dell’ammodernamento del Paese, sottolinea il primario impegno delle Fiamme gialle in questo contesto.

Il sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli da parte sua, ha voluto evidenziare come l’amministrazione comunale abbia subito accolto positivamente la proposta di accordo formulata dalla Guardia di finanza, nella piena consapevolezza che si tratti di uno strumento di assoluta valenza nella lotta agli illeciti

L’intesa firmata nella nuova sede temporanea del Comune di Camerino, pone le basi per rafforzare ulteriormente la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea e nazionali e per prevenire potenziali frodi o altri illeciti impieghi delle risorse destinate anche al territorio maceratese.

La mirata circolarità di qualificati input informativi e un canale strutturato di comunicazione tra Comune e Finanza, previsti dall’intesa, rafforzano in concreto il dispositivo di prevenzione e contrasto delle eventuali irregolarità e delle potenziali condotte illecite connesse alle straordinarie misure di sostegno e finanziamento previste dal Piano.

L’accordo di collaborazione sarà valido fino al completamento del Pnrr e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.