MONTECOSARO - L'impianto polisportivo costato un milione e mezzo è stato finanziato per un terzo dal Comune e per la restante parte da fondi ministeriali. Occupa un'area di 1000 metri quadrati. Soddisfatto il sindaco Reano Malaisi: «Opera importantissima per il nostro territorio che amplifica le opportunità di praticare sport»

di Federico De Marco

Taglio del nastro per la nuova palestra della scuola primaria Nelson Mandela di Montecosaro. Dalla settimana prossima i bambini e le bambine potranno utilizzare il nuovo impianto polisportivo.

Ad inaugurare questa mattina la struttura è stato il sindaco Reano Malaisi che, ormai prossimo alla fine del secondo mandato è riuscito ad ultimare un’opera partita quasi in concomitanza con la pandemia. «È un’opera importantissima per un territorio come il nostro – dice Malaisi – perché potenzia incredibilmente la possibilità di praticare lo sport. È frutto di un lavoro lungo e a tratti complesso. Abbiamo dovuto ottenere un finanziamento e superare diversi ostacoli. Adesso sarà nostra premura conservare e tutelare questa palestra nel tempo».

I lavori per la palestra sono stati diretti dal Gruppo Marche che ha operato su un’area di circa 1000 metri quadrati. L’operazione è costata circa un milione e mezzo di euro, un terzo di quali proveniente dal comune di Montecosaro e il restante da fondi ministeriali. I lavori termineranno ufficialmente con la sistemazione dell’area esterna e dei marciapiedi, con un passaggio coperto che collegherà la palestra alla scuola e con l’installazione di una tribuna da 200 posti.

A tagliare il nastro con il sindaco era presente anche la neo dirigente scolastica Gloria Gradassi. «Ho capito che da parte del Comune c’è la volontà di investire sulla scuola – ha commentato la dirigente scolastica – e mi sento fortunata ad incontrare un ente così dialogante. Per questo sono molto contenta di trovarmi qui oggi per inaugurare uno spazio nuovo e bellissimo. È una risorsa per la scuola e per le associazioni, sarà quindi nostro compito dedicargli tutte le attenzioni possibili».