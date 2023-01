POTENZA PICENA - Un esemplare di 60 centimetri e del peso di 35 chili è stato soccorso e trasportato al centro di recupero di Riccione

Salvata una tartaruga Caretta caretta, recuperata dai militari della guardia costiera, il carapace è stato soccorso e trasportato al centro di recupero di Riccione. Ritrovata viva, seppur in difficoltà questa mattina al largo di Porto Potenza un esemplare di 60 centimetri e del peso di 35 chili. La segnalazione è arrivata tramite il numero blu 1530 e gli uomini della capitaneria hanno soccorso la tartaruga che si trovava in condizioni critiche. La tartaruga, dopo essere stata sottoposta alle prime cure da parte del personale dell’ufficio circondariale marittimo di Civitanova agli ordini della comandante Ylenia Ritucci, è stata sottoposta a tutte le procedure previste per le operazioni di recupero della tartaruga e in seguito trasportata al centro di recupero tartarughe marine di Riccione per essere sottoposta alle necessarie cure mediche per il suo successivo reinserimento nell’habitat marino.