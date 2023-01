CONGRESSI - Saranno a capo di categorie importanti come la metalmeccanica, il commercio, il turismo, i servizi, i trasporti e la logistica

La Cgil Marche si tinge di rosa. Ieri, i congressi regionali di Fiom, Filcams e Filt Cgil, hanno indicato tre donne alla guida delle rispettive categorie. Si tratta di Sara Galassi, Barbara Lucchi e Valeria Talevi: tutte e tre in capo a categorie importanti come la metalmeccanica, il commercio, il turismo, i servizi, i trasporti e la logistica. Tre settori chiave dell’economia locale dove le sindacaliste si confronteranno per discutere del futuro dello sviluppo locale.

Sara Galassi, prima donna in assoluto per la Fiom Cgil Marche, è stata confermata ieri segretaria generale dei metalmeccanici marchigiani dal congresso Fiom. Barbara Lucchi, riconfermata alla guida della Filcams, che si occupa di commercio, turismo e servizi. Infine, il congresso Filt ha confermato Valeria Talevi nel ruolo di segretaria generale, la categoria che segue trasporti, infrastrutture e logistica.