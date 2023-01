FESTE - Le strutture del circuito restano a disposizione del pubblico

In occasione dell’imminente ponte della Befana rimarranno tutti aperti i musei dei circuito “Infinito Recanati”: Museo civico di Villa Colloredo Mels/Museo Emigrazione Marchigiana/Torre del Borgo/Museo della Musica e Museo Beniamino Gigli/Ufficio Turistico di via Leopardi.

Con il biglietto di circuito sarà possibile visitare anche le installazioni e le mostre del progetto “Logos Infinito”, diffuse in tutti gli spazi del circuito e curate da Gianluca Marziani; presso la Torre del Borgo sarà invece visitabile l’installazione di Alfredo Saino “Ben tornata Tautologia”, curata da Nikla Cingolani, mentre la visita al Museo dell’Emigrazione Marchigiana comprenderà anche la mostra “…per terra e per mare”, di Aldo Pastore. Anche in questo ponte sarà poi possibile usufruire del biglietto unico tra i musei di Recanati e Macerata, ticket a tariffa agevolata disponibile nelle biglietterie dei 7 musei o acquistabile online sul sito www.myrecanati.it. Per info: [email protected]/071981471/www.infinitorecanati.it