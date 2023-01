IN AULA - Installati sedici macchinari, uno per classe, il finanziamento pari a 64mila euro

«In via di ultimazione l’intervento per la messa in sicurezza dell’edificio scolastico di Pioraco rispetto al rischio sanitario da Covid». Ad annunciarlo in una nota il Comune, che specifica: «Si tratta di interventi finanziati in seguito ad un bando della Regione Marche con contributo pari al cento per cento dell’investimento ovvero misure per l’installazione nelle aule scolastiche di edifici di proprietà comunale d’impianti di ventilazione meccanica controllata (Vmc). Al Comune di Pioraco è stato concesso un finanziamento per l’installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata per un importo complessivo pari a 64mila euro. L’appalto è stato aggiudicato dalla ditta EcoPoint s.r.l. di Fermo. In totale sono stati installati 16 macchinari ovvero uno per aula. Si ricorda che l’edificio occupa la scuola elementare e media di Pioraco e Sefro recentemente accorpate per volontà delle amministrazioni comunali».