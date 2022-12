MACERATA - Storie a lieto fine al canile per tre cani che erano stati abbandonati e ora hanno una famiglia che si prenderà cura di loro

Tre cani adottati nel giro di poche ore al canile di Macerata. Kenya, Pippo e Wendy hanno trovato casa. Tutti e tre erano stati abbandonati e trovati a Macerata e poi portati al canile, gestito dalla cooperativa Meridiana, in collaborazione con l’associazione di volontariato Argo. Ognuno dei tre giovani animali, è arrivato nel 2022. Kenya è un incrocio maremmano, entrata in canile il 30 agosto con altre due sorelle. Aveva circa 4 mesi e all’arrivo era molto impaurita.

Il percorso di socializzazione messo in atto ha dato i suoi frutti e una famiglia di Urbisaglia, fratello e sorella, si sono innamorati di lei attraverso uno dei post pubblicati dalla cooperativa per incentivare le adozioni. Pippo, un segugio di razza, è arrivato il 19 settembre. Quando è entrato al canile era molto magro e tanto affamato. Era evidente la sofferenza patita. Al canile ha trovato ristoro e fiducia, grazie alla professionalità ed amore di operatori e volontari. Lo ha adottato una famiglia di Fermo.

Wendy è arrivata al canile il 7 ottobre. Un incrocio Amstaff, di circa 10 mesi. Al canile è stata addestrata ad andare al guinzaglio, proprio per imbrigliare la sua energia in un rapporto di piena collaborazione con le persone. La famiglia che si è innamorata di lei, mamma, papà e bambina, è arrivata da Treia per adottarla.

«Un doveroso ringraziamento va a tutti i dipendenti della Meridiana e ai volontari dell’Associazione Argo che, nonostante le note vicissitudini – dice Barbara Vittori, presidente della Meridiana – di quest’anno in merito al destino della gestione del canile comunale di Macerata, non hanno mai smesso di credere nell’importanza del proprio operato, a vantaggio del benessere animale e della collettività tutta. Saranno ancora lì, almeno per i prossimi tre mesi di gestione della cooperativa sociale (il Comune ha fatto il bando per assegnare la gestione, ndr), impegnati come sempre a curare e trovare una nuova famiglia a tutti i cani ancora presenti».